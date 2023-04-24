Adana'da uyuşturucu bu hale getirdi!

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, isminin Ş. olduğu öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı için ayakta durmakta zorlanıp garip hareketler yapan genci gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

O sırada genç kaldırımda oturup direğe sarılarak garip hareketler yaptı. Bölgeye bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, genci tedavi için hastaneye götürmek istedi ancak o gitmek istemedi. Uzun süre ikna edilemeyen genç, en sonunda ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem