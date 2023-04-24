Turizmde 'seçimlerin ikinci tura kalması' endişesi: Tesisler açmayı düşünmüyorlar

Sezon öncesi bayram tatilinden beklediklerini bulamayan turizmciler, sezona yine belirsizliklerle giriyor. Depremin etkileri, seçimler ve ekonomideki dengesizlik turizmciyi kara kara düşündürüyor.

Birgün'dan Aycan Karadağ'ın haberine göre, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, bayram tatilinde otellerde doluluk yaşanmadığını söyledi. Karcılıoğlu, “Deprem felaketi devam ediyor. Yurttaşın alım gücü son derece düşük. Bu işi profesyonelce yapan tesislerin fiyatlarında ciddi oranda yükselme var ve ücreti karşılayacak kesim neredeyse kalmadı” dedi. Sezonun mayıs ayının son günlerine doğru açılmasını beklediklerini dile getiren Karcılıoğlu, “Seçimlerin varlığı ve piyasada oluşan büyük belirsizlik nedeniyle tesisler bu aşamada açılmayı düşünmüyorlar. Pandemi sürecindeki olumsuzlukları mevcut iktidar ve Turizm Bakanlığı yanlış yönetti. O yüzden bu sıkıntıları daha uzun yıllar yaşayacağız” diye konuştu.

Turizm Bakanlığı’nın sektör için yanlış politikalar uyguladığını vurgulayan Karcılıoğlu, “Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Hedef 90 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri’ dedi. Güya sıradaki turizm bakanına bir hedef bıraktı. Türkiye hiçbir zaman mevcut yatak kapasitesine göre turist ağırlayamadı” dedi. Karcılıoğlu, “TÜİK de gireni çıkanı, transit geçeni, yolcu gemilerinin limanlara yanaşıp yolcularını indirip bindirdiklerinin sayıları, iş bulma umuduyla gelenleri sayarak 30-40 milyon sayılarına ulaşıyordu. Şimdi bakanın 90 milyon rakamında TÜİK belirli bir sistem daha geliştirmiş. Bizim hava sahamızdan geçen yabancı uçakların içindeki yabancıları da sayarak 90 milyona ulaşacaklarını kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

SEKTÖR AYAĞA KALKMALI

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise “Deprem, seçim ve ekonomik dengesizlik sektörü etkiliyor. Seçimin ikinci tura kalması bizi çok kötü etkiler. Ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe dengesizleşmeye başladı. Sektörün bir an önce ayağa kalkması lazım” dedi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl gelen yabancı turist sayısının 44 milyon 564 bin 395 olduğunu kayıtlara geçirdi. TÜİK ise bu rakamı 51 milyon 369 bin 26 kişi olarak açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem