Aydın'da dikkat çeken çocuk nüfusu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 148 bin 241 kişi olan Aydın nüfusunun yüzde 22,1'ini çocuklar oluştururken kentte 0-17 yaş arası 253 bin 897 çocuk bulunuyor.

Son Güncelleme:
Aydın'da dikkat çeken çocuk nüfusu!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2022 yılında yüzde 26,5 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

AYDIN'DA 253 BİN 897 ÇOCUK NÜFUSU VAR

Açıklanan verilere göre, 1 milyon 148 bin 241 kişi nüfuslu Aydın'da 253 bin 89 çocuk bulunuyor. Toplam nüfusun yüzde 22,1'inin çocuklardan oluştuğu Aydın'da; 0-4 yaş arası 62 bin 664, 5-9 yaş arası 74 bin 545, 10-14 yaş arası 72 bin 963, 15-17 yaş arası 43 bin 725 çocuğun olduğu belirtildi.

ÇOCUK BULUNAN HANE HALKI ORANI 35,6 OLDU

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hane halkı sayısı Türkiye genelinde 26 milyon 75 bin 365 olurken, Aydın'da bu rakam 402 bin 653 olarak açıklandı. Aydın'da hanelerin yüzde 35,6'sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görülürken, bulunmayan ise yüzde 64,4 olarak tespit edildi. Kentte en az bir çocuk bulunan hanelerin yüzde 16,9'unda 1 çocuk, yüzde 12,8'sinde 2 çocuk, yüzde 4,3'ünde 3 çocuk, yüzde 1,1'inde 4 çocuk, yüzde 0,5'inde de 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Denizli'de 18 binlik ilçenin nüfusu 50 binin üzerine çıktı! 18 binlik ilçenin nüfusu 50 binin üzerine çıktı!
Ali Taştan yazdı: Kiralarını, faturalarını ödeyemeyen öğretmenden nitelikli eğitim vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? Öğretmenlerin sorunları nasıl çözülür? Kiralarını, faturalarını ödeyemeyen öğretmenden nitelikli eğitim vermesini nasıl bekleyebilirsiniz?
Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz
Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize' Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor