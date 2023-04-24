Denizli'de 18 binlik ilçenin nüfusu 50 binin üzerine çıktı!

Denizli’nin 18 bin nüfuslu ilçesi Çameli’nin nüfusu, Ramazan Bayramı nedeniyle gurbetteki ve yerli turistlerin akınıyla 4 katına çıktı. Yoğunluğun hakim olduğu ilçede, otellerde boş yer kalmadı.

Denizli'de 18 binlik ilçenin nüfusu 50 binin üzerine çıktı!

Turizm açısından son yıllarda önemli bir konuma yükselen Denizli’nin Çameli ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı.

Gurbetteki ve Denizli’de ikamet eden Çamelili vatandaşlarında ilçeye gitmesiyle 18 bin nüfusu bulunan ilçede nüfusun 50 binin üzerine çıktığı belirtildi.

SOKAKLAR ARAÇLARLA DOLDU

İlçe sakinleri ilk kez böyle bir yoğunluğa şahit oldukları belirtilirken, sokaklar İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Burdur, Muğla ve Malatya illerinden gelen yerli turistlerin araçları ile doldu.

OTELLERDE BOŞ YER KALMADI

İlçedeki oteller dışardan tatil için gelen yerli turistlerle dolduğu boş yerin kalmadığı ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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