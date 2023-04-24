Hayvanat bahçesinde bir deve, fazla yaklaşan çocuğu başından yakaladı

Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan çocuk, babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından kurtarıldı.

>

Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.

AİLESİ ŞOK GEÇİRDİ

Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor
Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok
Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi
Ümit Özdağ fotoğrafını paylaşmıştı  Serhat Cin’den tepki: “Hedef alınan benim şahsımda Kürt kimliğimdir”  Serhat Cin’den tepki: “Hedef alınan benim şahsımda Kürt kimliğimdir''
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize' Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor