Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok

Yemek yaptığımız ocaklarımız zamanla yağ içerisinde kalabilir. O yağları temizlemenizi sağlayacak harika bir temizlik tüyosu var. İşte bilmeniz gerekenler..

Yağlı ocak ve fırından kurtulmanın püf noktası



Yağlı fırını temizlemek için malzemeler

Bir su bardağı su

1/3 su bardağı sirke

1/3 su bardağı tuz

Yarım su bardağı karbonat

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. Yağlı bölgeye diş macunu yardımıyla iyice dağıtın. Karışımı sürüdükten sonra 10 dakika bekletin. Bu süre içinde ocaktaki yağlar kabaracaktır. Ilık su ve bez yardımıyla yağlı bölgeyi temizleyin. Yağların rahatlıkla çıktığını fark edeceksiniz.

Kararmış ocak gözlerini temizlemek için malzemeler

2 çay bardağı sirke

Bir yemek kaşığı yemek tuzu

Demirlerin üzerini geçecek kadar su

Çelik tel

Uygulanışı:

Demirleri derin bir kabın içine koyun. Üzerlerine sıcak su ekleyin. Sirke ve tuzu ilave edin. Bu şekilde 15 dakika bekleyin. Ocak gözlerini teker teker alıp çelik tel ile biraz ovun. Hepsi pırıl pırıl olacaktır.

Kaynak: yasemin.com