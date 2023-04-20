Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Limonun daha önce duyulmamış bir etkisinden bahsedildi. Ayak altına limon sürülürse vücuda etkileri meğer inanılmazmış.

Ayak Altına Limon Sürmenin Faydaları Nelerdir?

Limonu ayak atlına sürmek oldukça büyük problemlerin önüne geçilmesine fayda sağlamaktadır. Limonun ayak altına sürülmesi sanıldığı gibi ayaklarla ilgili bir probleme değil, gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Limonu ikiye bölerek kaya tuzu veya deniz tuzu üstüne sürülerek ayakların özellikle topuk bölgesine sürülmesi grip gibi hastalıklara iyi geldiği deneyimlenmiştir. Özellikle masaj şeklinde 10 dakika uygulanması burun tıkanıklığı ve burun akıntısına iyi gelmektedir. Ayrıca topuk altına sürülmesi öksürüğe de iyi gelmektedir.

Grip Karşısında İşe Yarıyor mu?

Limon c vitamini içermektedir. Bu nedenle de özellikle kış hastalıkları karşısında bünyeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi ideal bir ağaç meyvesidir. Grip karşısında da oldukça etkilidir. Hem grip olmadan önce hem de grip olduktan sonra mutlaka tüketilmelidir. Grip karşısında özellikle akciğerleri ve boğazları yumuşatma etkisi olduğu için öksürük durumuna iyi gelmektedir. Bunların yanı sıra grip sırasında limonun tüketilmesi hastalığın daha da hafif atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Böyle dönemlerde limonun genel olarak sıcak su ile birlikte ve bitkisel çaylar ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Limonu Nasıl Tüketmeliyiz?

Limon pek çok şekilde tüketilebilir ve kullanılabilir. Ayak altına sürüldüğü gibi vücudun diğer bölümlerine de sürülerek rahatlama etkisi yaratılabilir. Bunun haricinde ekşi olmasına rağmen çiğ olarak da tuz ve karabiber gibi baharatlarla tüketilebilir. Özellikle limon suyu hem yemeklerde hem de salatalarda oldukça sık kullanılmaktadır. Limon çayı yapılabildiği gibi diğer sıcak içeceklerin içerisine de gerek su olarak gerek ise dilimlenerek kullanılabilmektedir.