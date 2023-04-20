Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz

Star TV ekranlarının en sevilen dizisi Cuma akşamı ekrana gelmeyecek. Ramazan Bayramı nedeniyle dizi 1 haftalık ara verecek.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bu habere yıkıldılar. Öte yandan Objektifport sitesinde yer alan bir içerikte; Yalı Çapkını dizisinin sezon finaliyle ilgili bilgilere de yer verildi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisini buluşturan Yalı Çapkını dizisi ne zaman sezon finali yapacak açıklandı. Star TV seyircileri üzüldü

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi kim ne derse desin kısa sürede çok sevildi. Dizi ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Yalı Çapkını dizisi gelen bilgilere göre sezon finali yapacak. Bu seyirciler için kötü bir şey. Ancak iyi bir haber daha var.

YENİ SEZON ONAYI ALDI

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi iddialı isimleri buluşturan Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda da ekranda olacak.

Bu aslında seyirciler için iyi bir haber. Çok sayıda dizi sezon finali değil normal final yapıyor. Peki Yalı Çapkını dizisi ne zaman final yapacak?

Medya sitelerinde dolaşan haberde Yalı Çapkını dizisinin sezon finaliyle ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi kısa bir süre sonra ekrana veda edecek. 8 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Yalı Çapkını dizisinin ne zaman ekrana döneceği de belli oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN?



Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı ''Yalı Çapkını'' eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekranda olacak.

REYTİNGLERİ İYİ GİDİYOR



Dizinin reytingleri iyi gidince Star TV yönetimi bir sezon daha devam kararı verdi.

KADROYA YENİ OYUNCU GİRİŞ YAPTI



Öte yandan dizinin kadrosuna da geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni katılan oyuncuyla ilgili bilgiler de belli oldu.

Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Tarık karakterini Baran Bölükbaşı canlandırmaktadır. Tarık, dizide Saffet Ağa'nın küçük torunudur.