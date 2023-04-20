Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış..

Bayramda baklava çok daha fazla tüketiliyor olsa da tel kadayıf tatlısı da Türk mutfağında çokça tüketiliyor. İşte bayram sofranıza lezzet katacak tel kadayıf tatlısının tarifi.

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Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış..

Çıtır çıtır kıvamı nefis şerbetiyle kadayıf her haliyle en sevilen tatlılardan biridir. Özellikle basma kadayıf olarak da bilinen tepside kadayıf tatlısına kolaylığıyla ve lezzet nedeniyle ‘hayır’ diyebilecek insan sayısı gerçekten çok azdır. Siz de kadayıf seven, bu lezzeti evinin mutfağında da görmek isteyenlerdenseniz kadayıf tatlısı tarifimizi mutlaka deneyin. Unutmadan, bu tatlıyı dolma gibi sararak da yapmanız mümkündür. İşte bayram sofranızı şenlendirecek nefis kadayıf tatlısı tarifi…

Malzeme listesi:

500 gram tel kadayıf
125 gram tereyağı
1 su bardağı tepeleme kırık ceviz içi
2 çorba kaşığı pekmez
Üzeri için:
1 çorba kaşığı erimiş tereyağı
Şerbeti için:
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 çorba kaşığı limonun suyu

KADAYIF TATLISININ HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığında tereyağı ile pekmezi tepsinin içinde karıştırıp, macun kıvamına getirin. Tepsinin tabanına bu macunu yayın. Kadayıfı tel tel havalandırıp kalan tereyağını eriterek üzerine gezdirin. Kadayıfın yarısını ayırın tepsiye tel tel ayırarak yayın. Üzerine avuç içinizle bastırarak tepsinin şeklini almasını sağlayın.

Ceviz içini serperek kadayıfın üzerine dağıtın. Ayırdığınız kadayıfı cevizlerin üzerine yayarak aynı şekilde bastırın.

Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış.. - Resim : 1

Fırını 200 derecede ısıtın. Kadayıfın üzerine 1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağını gezdirin. Fırına sürüp üzeri kızarmaya başladığında tepsiyi alıp, bir kapak ya da tepsi yardımı ile kadayıfı ters çevirin. Tekrar fırına sürüp diğer tarafını da kızartın.

Bu arada şerbeti kaynatın. Bunun için 10 dakika yeterlidir. Limon sıkıp 5 dakika daha kaynatın. Tatlıyı fırından alıp kaynar şerbeti sıcak tatlıya kepçe ile dökün. Şerbeti çekip ilk sıcaklığı geçtiğinde dilediğiniz gibi dilimleyin.

Fotoğraflar: Youtube - Hünerli kadınlar - Cemile Güngör

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