Günde 2 adet muz yemenin vücuda etkisi! Bilim insanları da doğruladı

Mynet'te yer alan bir içerikte; Günde 2 adet muz yemenin şaşırtıcı etkileri paylaşıldı. Bakın günde 2 adet muz yemek vücuda ne gibi faydalar sağlıyor.

KAN BASINCINI NORMAL SEVİYEYE ÇEKER



Günde iki kez muz tüketmek içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonun tedavisinde etkilidir. Yüksek tansiyonu düşürerek kan basıncının normal seviyelerde seyretmesine yardımcı olur.

TOK TUTAR



Muz, lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bu nedenle bir porsiyon muz tüketilmesi durumunda açlık hissi yok olacağı gibi iştah da azalır. Kandaki şeker seviyesini düşürür ve vücudun insülin duyarlılığını arttırır.

ANEMİ RİSKİ DÜŞER



Anemi solukluğa, yorgunluğa ve nefes darlığına neden olur. Kırmızı kan hücrelerinde azalma ve kandaki düşük hemoglobin seviyesinin sonucudur. Muz, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran çok miktarda demir içerir. Muz ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenleyen ve kansızlığı olan insanlara yardımcı olan B6 vitamini içerir.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR



Muz sindirimi kolay bir meyvedir. Sindirim sırasında mide ve bağırsak sistemini tahriş etmez. Muzda bulunan dirençli nişasta sindirilmez ve sağlıklı bakteriler için etkili bir besin ortamı olarak hizmet ettiği kalın bağırsakta son bulur. Muz, gastrit ve mide ekşimesi olduğunda yenebilir. Bir kişi ishalden muzdarip olduğunda kaybettiği mineralleri muz sayesinde geri kazanabilir.

STRES SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR



Şaşırtıcı bir şekilde muz ruh halini iyileştirir. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin almak için vücudun ihtiyaç duyduğu triptofan içerir. Ortalama olarak, her muz yaklaşık 27 mg magnezyum içerir. Bu mineral, iyi bir ruh hali ve sağlıklı bir uyku üretmekten sorumludur.

ENERJİ SEVİYESİNİ ARTTIRIR



Muzda bulunan potasyum, kasları kramplardan korur. Karbonhidratlar ise ağır bir egzersize dayanmak için yeterli enerjiyi sağlar.