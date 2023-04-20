Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor
Bayramda sofraları yaprak sarma süsleyecek. Peki yaprak sarmanın yanına başka hangi yiyecek iyi gider? İşte yaprak sarmanın yanına yakışacak en iyi lezzetler.
Milliyet'te yer alan bir içerikte; Yaprak sarmanın yanına yakışacak en iyi lezzetler sıralandı. İşte lezzetine hayran kalacağınız o yiyecekler.
1- Sebze Çorbası
Sarmanın yanına tadını bozmamak ve farklı lezzetler ile karıştırmamak adına hafif olduğu için sebze çorbası tercih edilebilir. Bu sayede yemekten önce hem mide rahatlamış hem de sebze için hazırlanmış olur.
2- Mercimek Çorbası
Eğer sarmayı zeytinyağlı yapacaksanız mercimek çorbası ile başlangıç yapmak çok lezzetli olur. Mercimek çorbasını ortalama 15-20 dakika içinde pişirebilir ve sarmadan önce üzerine yağ yakarak servis edebilirsiniz.
3- Patates Salatası
Sarmanın yanına alternatif olarak patates salatası yapılabilir. Hem ferah hem de mideyi rahatlatmasından dolayı sarma ile patates salatası iyi gider.
4- Közlenmiş Patlıcan Salatası
Zeytinyağlı ya da lahana sarmanın yanına közlenmiş patlıcan salatası tercih edilebilir. Lezzet uyumu açısından közlenmiş patlıcan salatası sarma ile beraber tercih edilebilir.
5- Cacık
Pratik ve alternatif bir lezzet olmasından dolayı cacık sarma ile oldukça uyumludur. Zeytinyağlı ya da lahana sarmasının olduğu bir menüde cacık önerilir.
6- Börek
Gün menüsü hazırlanmak istenirse sarmanın yanında mutlaka börek olmalıdır. Böreğin peynirli ya da patatesli olması sarma ile uyumlu olmasını sağlar.
7- Haydari
Sarımsak, yoğurt ve nane ile hazırlanan haydari sarmanın yanında oldukça lezzetli bir meze olur. Sarmanın yanına yakışan bir meze olduğundan haydari tercih edilebilir.
Şimdiden Gerçek Gündem olarak herkese iyi bayramlar dileriz.