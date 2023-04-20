Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Yaprak sarmanın yanına yakışacak en iyi lezzetler sıralandı. İşte lezzetine hayran kalacağınız o yiyecekler.

1- Sebze Çorbası

Sarmanın yanına tadını bozmamak ve farklı lezzetler ile karıştırmamak adına hafif olduğu için sebze çorbası tercih edilebilir. Bu sayede yemekten önce hem mide rahatlamış hem de sebze için hazırlanmış olur.

2- Mercimek Çorbası

Eğer sarmayı zeytinyağlı yapacaksanız mercimek çorbası ile başlangıç yapmak çok lezzetli olur. Mercimek çorbasını ortalama 15-20 dakika içinde pişirebilir ve sarmadan önce üzerine yağ yakarak servis edebilirsiniz.

3- Patates Salatası

Sarmanın yanına alternatif olarak patates salatası yapılabilir. Hem ferah hem de mideyi rahatlatmasından dolayı sarma ile patates salatası iyi gider.

4- Közlenmiş Patlıcan Salatası

Zeytinyağlı ya da lahana sarmanın yanına közlenmiş patlıcan salatası tercih edilebilir. Lezzet uyumu açısından közlenmiş patlıcan salatası sarma ile beraber tercih edilebilir.

5- Cacık

Pratik ve alternatif bir lezzet olmasından dolayı cacık sarma ile oldukça uyumludur. Zeytinyağlı ya da lahana sarmasının olduğu bir menüde cacık önerilir.

6- Börek

Gün menüsü hazırlanmak istenirse sarmanın yanında mutlaka börek olmalıdır. Böreğin peynirli ya da patatesli olması sarma ile uyumlu olmasını sağlar.

7- Haydari

Sarımsak, yoğurt ve nane ile hazırlanan haydari sarmanın yanında oldukça lezzetli bir meze olur. Sarmanın yanına yakışan bir meze olduğundan haydari tercih edilebilir.

Şimdiden Gerçek Gündem olarak herkese iyi bayramlar dileriz.