Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo

Objektifport.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yoğurtla ilgili herkesin bilmesi gereken detaylara yer verildi. Yoğurt, ulaşılabilir ve ekonomik bir probiyotik kaynağıdır. Kemik, kas ve diş gelişimi için önemli olan kalsiyum kaynağı da olan yoğurt, 7'den 70'e herkesin beğenerek yediği bir gıdadır. Son dönemlerde yemeklerin yanı sıra kahvaltıda da tüketimi artan yoğurdun tok tutucu özelliği de vardır. Ancak sık sık yapılan bu hata birçok insanın rahatsız olduğu yoğurdun sulanmasına neden oluyor. İşte yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gerenler...

YOĞURDUN SULANMAMASI İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Yoğurdu büyük kaşıklarla derin çukurlar açarak alırsanız geniş boşluklara hemen su dolacaktır. Bu yüzden derin çukurlar açarak tencereden veya yoğurt kabından yoğurt almayın.

Ayrıca yoğurt alırken plastik veya metal kaşıklarla değil de tahta kaşıklarla almaya özen gösterirseniz yoğurdunuz sulanmayacak ve çabuk ekşimeyecektir.

Bir önemli uyarı da yoğurdu mayaladığınız kabı dolaba taşırken sallamamaya dikkat edin. Aksi takdirde yoğurdunuz kısa sürede sulanacaktır.

Tahta Kaşık Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yoğurdu tahta kaşık kullanarak kaselere koymanızı önerdik. Şimdi de tahta kaşık kullanırken dikkat etmeniz gereken bir bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

Tahta kaşıklarınızı bulaşık makinesinde yıkamamaya özen göstermelisiniz. Sünger yardımıyla temizledikten sonra 1 bardak suyun içinde 1 saat kadar bekletip tekrar yıkayıp kurulayarak kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde tahta kaşıklarınızın ömrünü uzatmış ve temiz bir şekilde kullanmış olacaksınız. Kırılmış veya aşınmış tahta kaşıkları ise kullanmayın hemen çöpe atın. Aksi takdirde yiyeceklerinizin bakteri üretmesine yol açabilir.

Çöpe Dökmeyin!

Sulanan yoğurdu da sakın çöpe atmayın. Sulanmış yoğurdu kurtarmak mümkündür. Yemek.com sitesinde yer alan bir içeriğe göre; Kaplarınızın üzeri açık bir biçimde fırının içerisine yerleştirin ve 75 derecede fansız programda fırınınızı çalıştırın.

1 saat bu şekilde fırında yoğurtlarınızı bırakın.

Ardından fırının kapağını açın ve 15 dakika kadar soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra yine üstleri açık bir şekilde dolapta 1 saat kadar bekletin. Bu yöntemle sulanmış olan ev yoğurdunuz kurtulacaktır. Aynı yöntemi market yoğurtlarında denemeniz önerilmez. Boşa enerji israfı yapmış olursunuz.

YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?

Bilim insanları günde 1 kase yoğurt tüketilmesini öneriyorlar. Gerçek Gündem'in derlediği bir içerikte; Yoğurdun faydaları sıralandı.

İşte yoğurdun başlıca faydaları.

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirmektedir. Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri tüketimi sonucunda meme kanseri riskinin azaldığı belirlenmiştir.

YOĞURT SUYUYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemeli, zengin bir vitamin kaynağı olan bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir. Ara öğünlerde ise nane, salatalık, birkaç kaşık yoğurt ve suyu cacık yapılarak tüketilebilir. Yoğurt suyunun süzülmesiyle bu suyun içerdiği yüksek miktardaki riboflavin de kaybedilir. Oysa riboflavin, büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir. Bir diğer önemli nokta ise, kolesterol hastaları yoğurdun kaymağını tüketmemeli ve az yağlı olan süt ve süt ürünlerini tercih etmelidirler.

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