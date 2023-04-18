TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme

TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Al Sancak'ın yeni bölümü ekrana gelecek mi?

TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme

Çok sayıda TV dizisi bayram nedeniyle ekrana gelemeyecek. En az dizilere 1 hafta ara verilecek. Bu durum seyircileri üzmüş durumda.

1 AYLIK ARA

Bir çok dizi, Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında yaklaşık 1 aylık ara vermişti. Şimdi de bayram nedeniyle diziler yayına ara veriyor.

Yayına ara verecek diziler arasında TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerde yer alıyor. O diziler arasında en çok izlenen Alsancak dizisi de bulunuyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; TRT'nin Alsancak başta olmak üzere sevilen dizileriyle ilgili nasıl bir bayram akışı programı yapacağı merak konusuydu.

TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme - Resim : 1

“Al Sancak” ve “Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı” dizilerinin bu hafta yeni bölümlerinin seyirciyle buluşmayacağı öğrenildi. Arefe günü “Al Sancak”ın tekrar bölümü ekrana gelecek. 21 Nisan Cuma yani bayramın ilk günü saat 20.00’de “Meraklı Köfteci” ardından 21.40’da “Bayram Havası” filmleri yayınlanacak.

Kanalların reklam gelirlerine göre hareket ettiği bayram akışında TRT cumartesi günü “Gönül Dağı”nı, pazar günü ise “Teşkilat”ın yeni bölümünü yayınlayacak.

 HAFTAYA YENİ BÖLÜMLER EKRANDA

Öte yandan haftaya TRT1 ekranlarında Al Sancak dizisinin yeni bölümü seyirciyle buluşacak. 1 haftalık ara sonrasında oyuncular sete çıkacak. 

Derleme: Gerçek Gündem

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