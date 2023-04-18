Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..

Biber dolmasının dibi tutuyorsa bu taktikleri deneyin! Ne kuru olacak ne dibi tutacak... Türk mutfağının en lezzetli biber dolması tarifiyle ilgili detaylar..

Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..

Yaz, kış yemek sofralarında kendisine yer bulan biber dolması tarifi, geleneksel tariflerimizden biri olarak bilinir. Bayramda da bir çok kişi biber dolması pişirecek. Birçok kişi biber dolması tarifini bilse de tarifi tutturmakta zorlanırlar. Kimi zaman içi çiğ kalır kimi zaman da lapa lapa pişer veya dibi tutar. Biber dolması nasıl yapılır diyenler için tüm olumsuzlukların önüne geçen bir tarif paylaşacağız ve bu tarif sayesinde pişireceğiniz biber dolmasının lezzeti asla şaşmayacak.

BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

10 dolmalık biber
3 orta boy kuru soğan
6 yemek kaşığı zeytinyağı
1.5 su bardağı pirinç
3/4 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı yenibahar

Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin.. - Resim : 1

TARİFİ

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını çıkartıp bir kenarda bekletin. Çekirdekli iç kısımlarını çıkartıp bol suda yıkayın. Fazla sularını süzdürüp iç kısımlarını hafifçe tuzlayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini, şişmesi için sıcak suda bekletin. Pirinci bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin.

Soğanların rengi dönmeye başlayınca dolmalık fıstıkları ilave edip, fıstıklar hafif bir renk alana kadar sotelemeye devam edin.
Ardından yıkanmış pirinç, suyunu süzdüğünüz kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın. Sıcak su ekleyip pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Hazırladığınız dolma harcını, iç kısmını çıkardığınız dolmalık biberlere doldurun. Dolmalık biberlerin üst kısımlarını ayırdığınız biber sapları ile kapatın. Dolmaları pişirme tenceresine dik bir şekilde dizin.
Ayrı bir kasede karıştırdığınız zeytinyağlı ve sıcak sulu karışımı, dolmaların yarısına gelecek şekilde üstlerinde gezdirin.
Dolmaları kapağı kapalı tencerede ve kısık ateşte pişirme suyu bitip pirinçler göz göz olana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Kaynak: Lezzet.com.tr
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