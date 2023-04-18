Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder

Her insanın kendine özgü bir karakteri bulunmaktadır. Bu karakterler sakin, uyumlu olabildiği gibi sinirli ve uyumsuzda olabilmektedir. Bu kişilerden sinirli ve öfkeli insanlarla yaşamak gerçekten çok zordur. Peki doğuştan en sinirli burçlar hangileridir?

Akşam'da yer alan bir içerikte; Doğuştan sinirli burçların listesine yer verildi. O burçlar arasında ''Koç, Aslan, Akrep ve Yay'' ilk sırada yer alıyor.

KOÇ BURCU



Zoydak haritasında ilk sırada yer alan Koç burcu, sözleri sorgulandığı an sinir küpü olurlar. Ayrıca Koç burçları bile isteğe kıskandırıldıklarını fark ettiklerinde önlerinde kim varsa ezer geçerler. Onların öfkesi sinirleri adeta çantalarında bir ihtiyaç gibi dolaştırırlar. Saatli bomba gibi olan Koç burçlarından uzak durun.

ASLAN BURCU



Astroloji haritasında ateş elementinin en vahşi sahibi olan Aslan burçları sinirli anlarında çok keskin cümleler kullanabiliyorlar. Çok kolay sinir haline girmeyen ancak girdide mi çıkmak bilmeyen Aslan burçlarının sinirli anından korunmak için sığınaklara kaçmanız gerek. Özellikle kendinin haklı olduğu bir yerde haksız çıkarılmak Aslanların öfke kontrolünün kaybetmesine neden olur.

AKREP BURCU



Akrep burcu sinirliyken fiziksel hasara da neden olabilir. Bu yüzden Akrep burcu sinirli olduğundan orada uzaklaşın. Akrep burcunun sinirli hali kendine bile zarar verir. Akrep burçlarını en çok sinirlendiren durum ise olması gereken bir durumun olmaması ya da gecikmesi duygu kontrolünün kaybına neden olur.

YAY BURCU



Ateş grubuna giren ve fevri çıkışları olan Yay burcu tersinde ortaya çıkardığı sinir haliyle karşısındakini deliye döndürür. Yay burcuyla sinir anında baş etmek oldukça zordur. Bir kere fırlayınca ateşi çıkarır. Yay burçlarının öfkesi siniri asla çekilmez çok kırıcı olabilirler.