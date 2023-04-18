Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyran'ın tahtı gitti! Yeni başrol olay oldu

F5haber sitesinde yer alan bir içerikte; Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik gelişmelere yer verildi. Her bölümü olay, her bölümü gerilim dolu sahnelerle dolu olan Yalı Çapkını son bölüm sonrası herkesin beklediği oldu ve yapımcılar son kararını verdi.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını yeni bölümde ortalık tahmin edilenden daha çok karışmaya başladı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını 28. Bölüm geceye damga vururken Seyran ve Ferit arasında yaşananlar şoka uğratmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını son bölümde Kazım’ın Ferit’le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit’le olanları Suna’ya anlatır ve ona evlenme teklif eder.

Ferit’ten sonra Seyran da Suna ile Abidin’i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık’ı da alarak Kazım'lara tanışmaya gider.

Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran’ı ise bir sürpriz beklemektedir.

Halis Ağa’nın Kazım’a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder. Ferit’i ise birden fazla tehlike beklemektedir.

Usta isimlerin başrol oynadığı Yalı Çapkını dizisindeki son başrol değişikliği Afra Saraçoğlu hayranlarını bile şaşkına çevirdi.

Seyran ve Ferit arasındaki ayrılık Yalı Çapkını dizisinde tüm dengeleri alt üst ederken başrol kararı da deprem etkisi yarattı.

Bundan sonrası için Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteri iyice ön plana çıkmaya başladı ve Seyran iyiden iyiye geri plana doğru atılmaya başlandı.

Pelin karakterinin iyice ön plana çıkmaya başlaması başrol değişikliği olarak yorumlanırken Seyran karakteriyle ilgili de sürprizlerin olması an meselesi.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

TGRThaber'den Sadık Şimşek'in aktardığı bilgiye göre Yalı Çapkını dizisinin 8 bölüm sonra sezon finali yapması bekleniyor. Yalı Çapkını dizisi Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranda olacak. Diziye kanal yönetiminin 2.sezon onayı verdiği öğrenildi.