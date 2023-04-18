Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor?

Objektifport.com sitesinde yer alan bir içerikte; Yoğurt, Karbonat, Bal ve Limonun bilinmeyen etkisinden bahsedildi. Paylaşılan güzellik sırrı bir çok kişinin işini kolaylaştıracak türden bilgiler içeriyor.

EVDE YOĞURT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yoğurt maskesi tarifi;

Yoğurt maskesi için öncelikle yapmanız gereken; 1 Yemek kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı mayayı ilave edin ve iyice karıştırın ve cildinize sürün. Daha sonra bu karışımı 15 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından iyice durulayın ve kurulayın. Bu maskeyi her hafta düzenli olarak uygulandığı takdirde cildinizdeki ölü derileri yok olduğunu ve hücrelerin yenilendiğini görmüş olursunuz.

YOĞURT KARBONAT MASKESİ

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1 tatlı kaşığı ince çekilmiş mısır unu

Nasıl Yapılır?

Yoğurt karbonat maskesi için ilk önce malzemeleri hazırlamamız gerekiyor. Daha sonra bu malzemeleri kabarık bir karışım oluşana kadar birbirine karıştırın.

Ardından 5 dakika cildinde durduktan sonra, cildinize uygun bir sabun ve bol su ile yüzünüzü yıkayıp, iyice kurulayın. Bu karışımı haftada 1 defa uygulamanız yeterli olacaktır. Bu maske genellikle nemlendirici etkisi olduğu için kullanılmaktadır. Ayrıca karşımın içinde bulunan karbonat cildin asit içeriğini düzenler ve pH dengesini korumaya yardımcı olacaktır.

YOĞURT LİMON MASKESİ



Yoğurt ve limon karışımı maske cilt lekelerini gidermeye ve sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yoğurt limon maskesi için yapmanız gerekenler şunlardır:

Öncelikle 1 tatlı kaşığı yoğurt, 3 damla limon suyu, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sızma zeytinyağını bir kaba ilave edin ve iyice karıştırın. Yapmış olduğunuz bu karışımı göz ve dudak bölgeniz hariç tüm yüzünüze iyice sürün. Ardından maske kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayınız. Bu maskeyi haftada birkaç kez yapabilirsiniz.

BAL YOĞURT MASKESİ



Bal ve yoğurt karışımı olan bu maske ise genellikle kuru ciltler için kullanımı yapılmaktadır. Bu maske için öncelikle:

2 Yemek kaşığı yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı doğal balı ilave edin ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı cildinize uygulayın. Maske kuruduktan sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın ve iyice kurulayın. Haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

HASSAS CİLTLER İÇİN YOĞURT MASKESİ



Hassas bir cilde sahip olan kişiler yoğurt maskesi tercih edebilirler. Yoğurt içeriğinde bulunan vitamin ve minareller sayesinde cildinizi korur ve güzelleştirir. Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir çay kaşığı karbonat ilave edip karıştırınız. Daha sonra bu karışımı temiz cildinize sürünüz. Hassas bir cilde sahip olanlar bu maskeyi birkaç dakika beklettikten sonra yüzlerini yıkamalıdır. Fakat diğer cilt tiplerine sahip olan kişiler ise yarım saat bekledikten sonra yüzlerini yıkayabilirler.

Yoğurt ve Karbonatın Cilt için Faydaları

Hemen hemen her alanda kullandığımız mucizevi bir madde olan karbonat ve vücudumuzun sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken yoğurt... Bu ikisinin karışımının ne denli fayda sağlayacağını tahmin etmek zor değil. Gençleştirici bir iksir olarak görülen yoğurt karbonat maskesi, cildinizin tüm gereksinimlerini karşılayacaktır.

Kuru ya da yağlı ciltler için bir dengeleyicidir. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlarken aynı zamanda yağlı ciltlerdeki fazla yağı emer,

Akne, siyah nokta ya da sivilce gibi istenmeyen yağlanmalarında önüne geçer,

Gözeneklerin küçülmesini sağlayarak, daha sıkı bir cilt elde etmenize olanak tanır,

Cilt üzerinde tüylenme gibi problemler varsa, özellikle hücre yenilemesi sayesinde istenmeyen cilt tüylerinden kurtarır,

Cildin ölü deriden arınmasını sağlar ve dökülmelere karşı koyar,

Kaşınma, kızarıklık ve şişkinlik gibi alerjik reaksiyonları ortadan kaldırır,

Güneş yanıkları için birebir çözüm yoludur,

Tüm bu faydalarının ardından, düzenli olarak kullanılan yoğurt karbonat maskesi her zaman sağlıklı, güçlü ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Yoğurt Karbonat Maskesi Tarifi

Adından da anlaşılacağı gibi yoğurt ve karbonat ile yapılan bir maskedir. Genel tarifinde bu iki malzemenin yanı sıra mısır unu da eklenebilir. Bir yemek kaşığı kadar yoğurdun içerisine, bir çay kaşığı kadar karbonat ve bir tatlı kaşığı kadar ince çekilmiş mısır unu ekleyip karıştırın. Dinlenmeye bıraktığınız sıra cildinizi iyice yıkayın. Yıkarken ılık ya da sıcağa yakın bir su kullanmanız, cildinizi yumuşatacak ve maskenin daha etkili olabilmesini sağlayacaktır.

Cildinizi özellikle nemlendirici bir sabunla temizledikten sonra, maskenizi uygulayın. 5 dakika kadar beklettikten sonra durulayın. Durulama işlemini yine ılık suyla yapmanız tavsiye edilmektedir. Ayrıca mısır unu yerine yoğurt ve karbonatla yaptığınız maskenin içerisine kahve, limon ve zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.

Bir çay kaşığı kadar karbonat, birkaç damla limon suyu, bir kaşık yoğurt ve zeytinyağını karıştırarak, cildinize sürün ve 5 dakika bekletin. Kuruyan maskeyi elinizle sıvazlayarak temizleyin ve yüzünüzü yıkayın. Ortaya çıkardığı mucizeye hayran kalacaksınız.

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Derleme: GERÇEK GÜNDEM