Yargı dizisi o tarihte ekrandan çekiliyor! Üzücü gelişme.. Yeni bölümler ne zaman?

23 Nisan 2023 tarihinde Yargı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu. Gelen bilgilere göre Yargı dizisi bayramda ekrana gelmeyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yargı dizisinin yeni bölümü 30 Nisan 2023 pazar akşamı ekrana gelecek.

Yargı seyircileri 1 hafta boyunca Yargı dizisini izleyemeyecek.

FİNAL NE ZAMAN?

Yargı dizisinin final tarihiyle ilgili bilgiler de kesinleşti. Yargı, haziran ayı itibariyle ekrana veda ediyor. Haziran'dan sonra yeni sezon onayı verilip verilmeyeceği belli olacak.

KAAN URGANCIOĞLU AYRILIYOR

Öte yandan bazı medya sitelerinde Kaan Urgancıoğlu'nun Yargı dizisine veda edeceğine yönelik iddialar kulislerde dolaşıyor.

İddialara göre yeni sezon olsa bile Kaan Urgancıoğlu kadroda yer almayacak.

NASIL ÇIKACAK?

Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisinin son bölümünde diziye ölerek veda edecek.

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.