Reytinglerin zirvesinde başlamıştı! Star TV iddialı diziyi bitiriyor...

Tuba Ünsal "Nermin" rolüne hayat verdiği "Gecenin Ucunda" dizisiyle ilgili bir veda mesajı yayınladı ve o mesajı sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Gecenin Ucunda dizisi, Star TV ekranlarında yüksek reytinglerle yayına başlamıştı. Zamanla reytingleri azalan Gecenin Ucunda dizisi hem Star TV yönetimini hem seyircileri hüsrana uğrattı.

Star TV yönetimi de final kararı vermek zorunda kaldı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Tuba Ünsal 26. bölümde final yapan “Gecenin Ucunda” dizisiyle ilgili bir veda yazısı yayınladı. Ünsal, Kadir Doğulu’nun hayat verdiği Kazım’ın eşi Nermin rolüyle başlayan Ünsal, teklifi kabul etmeden önce çok düşündüğünü anlattı ve şu mesajı paylaştı:

“Çok güzel ve zor bir maceranın sonuna geldik. Bu rol teklif edildiğinde çok da tereddütsüz girmedim, çok düşündüm. Sonra iyi ki dediğim bir işe dönüştü. Canım Başar ve Emre TMC Film ailesiyle şahane bir dünya kurdular. Beni de bu dünyaya acıyla büyüyen bir Nermin olarak dahil ettiler. Benim muse’um (ilham perisi) Zuhal Olcay’la kahkaha atarak geçirdiğimiz günler, her zaman sakin, komik ve huzurlu bir partner olan Kadir Doğulu, minik sırdaşım ve her süreçte bana ilham veren Neslihan Atagül’le el ele aylarca birlikte yürümemiz… Son olarak da müthiş yetenekli rol arkadaşlarımız Özge Özder, Bestemsu Özdemir, Sarp Levendoğlu, dünyanın en komik fırlaması Bertan Asllani ve Şencan Güleryüz ve diğer arkadaşlarım ve müthiş kamera arkası canlar, iyi ki iyi ki…

Başka maceralar da görüşmek üzere. By by Nermin”