Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü

Kızılcık Şerbeti dizisi ceza aldı. Dizinin rakibi olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a can veren Afra Saraçoğlu ise RTÜK tarafından alınan karara ateş püskürdü.

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Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü

Türkiye, Kızılcık Şerbeti dizisine verilen cezayı konuşuyor. Diziye verilen cezaya çok sayıda ünlü isim tepki gösterdi. Ancak tepki gösteren isimler arasında bir isim daha var. O isim Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu oldu. 


Afra Saraçoğlu karara adeta ateş püskürdü!

Yalı Çapkını’nın ekibi “Kızıcık Şerbeti” dizisinin RTÜK tarafından 5 bölüm yayın durdurma cezası almasına tepki göstermişti. Dün yayına saatler kala diziyle ilgili alınan karar uygulandı. Bu duruma dizinin rakibi Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu bir kez daha tepki gösterdi.

Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü - Resim : 1

Saraçoğlu cinemascot sayfasında yer alan “RTÜK dün akşam Kızılcık Şerbeti dizisini yayından kaldırarak diziyi sansür uygulayıp yüzlerce çalışan emekçinin emeğini çalmıştır. Sanatın sanatçının ve izleyicinin cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. #SansüreHayır… #KızılcıkŞerbetineDokunma” paylaşımı yayınladı.

Dizinin başarılı yönetmeni Burcu Alptekin de Oya Tekin’in attığo “Kızılcık Şerbeti üzerinden anlıyoruz ki, asıl mesele kadına şiddet değil, muhafazakar riyakarlıkla yüzleşmenin ağır gelmesi… Yoksa dert şiddet olsa para cezası kesilir geçilirdi…” şeklindeki tweet’i #KızılcıkŞerbetineDokunma, #SansüreHayır, #RTÜKKapatılsın etiketleriyle paylaştı.

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