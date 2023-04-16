Nihayet Kerem Bursin ekrana dönüyor! Yeni diziden ilk bilgiler

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran Kerem Bursin sonunda yeni dizisiyle setlere dönüyor.

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Nihayet Kerem Bursin ekrana dönüyor! Yeni diziden ilk bilgiler

Kerem Bürsin, FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizinin final yapmasıyla ekrandan uzak kalmıştı. Yakışıklı oyuncunun yeni dizi anlaşması yaptığı öğrenildi. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan haberde Kerem Bursin'in yeni dizisiyle ilgili detaylara yer verildi.

Eski sevgilisi Hande Erçel ile başrolleri paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi ile şöhreti ülke sınırlarını aşan Kerem Bursin, Sen Çal Kapımı macerasından sonra reklam filmlerine ağırlık vermiş ve ayrıca yurt dışı seyahatleri yaparak kariyeri ile ilgili çeşitli etkinliklere katılmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan yakışıklı oyuncunun yeni dizisi büyük merak konusu olmuştu. Yakında seyirci karşısına çıkacak olan Bursin'in yeni dizisi ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.


Kerem Bursin’in geçen günlerde ilk karesini yayınladığı “Lemi” dizisiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Bursin’in “Yakında” notuyla duyurduğu dizi dijital için çekilecek. Yapım firması ise Ay Yapım…

Fotoğraf çekimleri yapılan dizi yakında sete çıkacak. Bursin, Ebrar Demirbilek’le başrolü paylaşacak. “Lemi” dizisini Osman Kaya yönetecek.

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Nihayet Kerem Bursin ekrana dönüyor! Yeni diziden ilk bilgiler Nihayet Kerem Bursin ekrana dönüyor! Yeni diziden ilk bilgiler