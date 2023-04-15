Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları..

Hürriyet'te yer alan bir içerikte; Damak çatlatan katmer tatlısının tarifi paylaşıldı. İhtiyacınız olan her şeyi bu içerikte sizler için derledik.



MALZEMELER:

12 baklava yufkası

8 yemek kaşığı toz şeker

8 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

60 gram tereyağı

3 yemek kaşığı kaymak

Üzeri için:

Kaymak

Toz Antep fıstığı

KATMER NASIL YAPILIR?

İlk olarak 3 adet yufkayı üst üste koyun.

Eritilmiş tereyağını yufkaya sürün.

Pudra şekeri ve fıstığını bir kasede karıştırıp yufkanın üzerine serpin.

Kaymaktan parçalar ekleyip kenarlarını içine katlayarak katmer şekli verin.

Genişçe bir tavada önlü arkalı pişirin.

Üzerine Antep fıstığı gezdirin ve kaymak eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...

ŞEF ARDA'NIN TARİFİNİ DENEYİN

Yukarıda vermiş olduğumuz tarif katmer tatlısının en kolay haliydi. Ardaninmutfagi.com sitesinde ise çok daha lezzetli katmer tatlısının tarifi paylaşıldı. İşte o tarif..



Katmer Tatlısı Malzemeleri



3 + ¼ su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

1 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Katları Yağlamak için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

¼ adet limonun suyu

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Üzeri için Malzemeler

Toz antep fıstığı

Şerbeti için;

Sos tencerenizin içerisine toz şeker ve suyu alıp ocağa alın.

Şeker eriyene kadar karıştırın ve 10 dakika kaynamaya bırakın.

Kaynayan şerbetinizin içerisine limon suyu sıkın ve kenara alıp soğumaya bırakın.

Hamuru için;



Bir karıştırma kabının içerisine un, irmik ve karbonatı ilave edip karıştırın.

Ayçiçek yağı, yumurta ve yoğurdu ilave edip önce bir çatal yardımıyla karıştırın.

Kıvamlanan hamuru tezgahınıza alın ve elinizle yoğurun.

Hazır olan hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alın ve dikdörtgen olacak şekilde ince açın.

Açtığınız hamurun üzerine erimiş tereyağını bir fırça yardımıyla sürün.

Hazırladığınız hamuru hamurun uzun kenarından başlayarak rulo olacak şekilde sarın.

Hazır olan hamurunuzu ortadan ikiye kesin ve 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen hamurunuzu 1 parmak kalınlığında dilimlere kesin.

Bir tavanın içerisine ayçiçek yağı alın ve ısıtın.

Isınan yağın içerisine hazırladığınız hamurları alın ve kızartın.

Kızaran hamurları soğuyan şerbetin içerisine alın ve 2 dakika kadar şerbeti çekmesini bekleyin.

Şerbeti çeken hamurları bir servis tabağına alın ve üzerlerine toz Antep fıstığı serpiştirip servis edin...