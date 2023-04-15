Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif..

Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine onlardan yumurtalı ekmek yapabilirsiniz. Yumurtalı ekmek hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. İhtiyacınız olan malzemeler de üstelik çok az. Habertürk'te

yer alan bir içerikte gün boyu tok tutacak yumurtalı ekmek tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif.

Yumurtalı Ekmek: Kekik, tuz, yumurta ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra dilimlediğiniz ekmeklerinizi sosa batırıp yağda kızartın. Kahvaltı sofralarınız vazgeçilmezi olacaktır.

İşte bayat ekmekle yapabileceğiniz diğer tarifler:

Ekmek Pizzası: Bayat ekmekleri dilimleyin. Dilimlere ayırdığınız ekmeklerin üzerine salça veya domates sosu sürün. Biber, sucuk, sosis dilediğiniz diğer malzemeleri ekleyin. Üzerine rendelenmiş. Fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.

Yumurtalı Ekmek: Kekik, tuz, yumurta ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra dilimlediğiniz ekmeklerinizi sosa batırıp yağda kızartın. Kahvaltı sofralarınız vazgeçilmezi olacaktır.

Kruton: Bayat ekmekleri küp formunda doğrayın. Karabiber, tuz, pul biber ve kekikle birlikte karıştırın. Yağda veya fırında kızartabilirsiniz. Bu kıtır şeklindeki ekmeklerinizi çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Ekmek Çorbası: Öncelikle et suyunu tencerenin içine ekleyin. Küp şeklinde ekmekleri tencerenin içine doğrayın. Ekmekler dağılana kadar kaynatın. Tuz, yağ, karabiber ekleyip karıştırın. Kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ayrı bir kap içerisinde yumurtanın sarısı ve sütü karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş çorbaya ekleyerek karıştırmaya devam edin. Çorba hazır olunca ince kıyılmış maydanozları ekleyerek servis edebilirsiniz.

Islama: Küp şeklinde kesilen bayat ekmekleri fırında kurutun. Bir tava içerisine tereyağı dökülür üzerine soğan ve salça eklenir kavrulmaya devam edilir. Belli bir miktar kavurduktan sonra üzerine kıyma dökülür. İsteğe göre baharatalar dökülür. Pişen harç ocaktan alınır. Fırından çıkartılar kuru ekmeklerin üzerine dökülür. Ekmekler tamamen sosu çekince afiyetle yenir.