Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..

Bazı insanlar çok şanslı olurken bazı insanlar ise gerçekten çok şansız. Şansın doğuştan geldiğine inananların sayısı epey fazla. Akşam'da yayınlanan bir içerikte dikkat çeken bir araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

Yapılan araştırmada sürekli hevesi kursağında kalan burçların listesi paylaşıldı. O burçlar arasında dikkat edin belki siz de olabilirsiniz. İşte doğuştan şanssız ve hevesi kursağında kalan o burçlarla ilgili bilgiler.



Hayata karşı hevesleri kalmayan artık yaşama karşı isteksiz olan astroloji haritasında da en melankolik 3 burcu sizler için değerlendirdik. Bezmiş ve yılmış bir şekilde yaşayan bu burçların hevesleri hep kursaklarında kaldığı için yaşamaya bile el vermiyorlar. Sabrettikçe hayat adeta üstlerine geliyor.

Gencecik yaşta tüm yükleri üstlenen ve artık yorulmaktan da yorulan bu burçları bir salsalar güzel olurdu. Şevki hayat enerjisi kalmadığından onlar için aşk, kariyer ve maddi kapıların çoğu kapalıdır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu çok çabaladı ama kendini kimseye anlamadı. İçindeki hayaller sırlar hep bir mezarlıkta. Başak burcu elini attığı her ilişki elinde kaldı. İçinde hevesleri kırgınlıkları ve terk edilmeleriyle bir yol içinde avare dolaşıyor. Bir deniz kenarı bir kamp ona iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU

Kırıla kırıla bir hal oldu. Terazi burcunun üstüne gitmeyin onlar heveslerinin kursaklarında kalmasından artık bir köşeye sinip sabaha kadar ağlayacak durumdalar. Terazi burcunun işini hafifletin. Ona yoldaş olun sorun olmayın. İş çıkarmayın. Değiştirmeyin enerjilerini öldürürsünüz.

BALIK BURCU

Ne geldiyse başına melakonlik tavırlarından geldi. Aşırı sevme değer verme Balık burcunu bitirdi. Tam yaşamaya çalışacak. Bir anda biri gelip tüm hayatını alt üst ediyor. Balık burcu olası bir duruma karşı önlem almadığı için çabuk yerle bir oluyor.