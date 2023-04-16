Kuru fasulyeyi daha doyurucu hale getiriyor! Bir kaç dilim tencereye eklemek yeterli

Kırmızı et fiyatları tırmanışa geçmiş durumda. Hal böyle olunca bir çok kişi sucuklu kuru fasulye pişirmeyi tercih ediyor. Peki doyurucu kuru fasulye yemeği nasıl pişirilir?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Sucuklu kuru fasulyenin tarifi paylaşıldı.

İşte tarifteki malzeme listesi:

2 su bardağı kuru fasulye (önceden ıslatılmış)

2 adet domates

1/2 kangal sucuk

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Tarifin hazırlanışı:

Fasulyeleri 4 saat önceden veya 1 gece önceden suya koyarak ıslatın.

Islatılan fasulyelere 5-6 bardak su ekleyerek haşlayın.

Soğanları küp küp kesin. Güvecin içerisine tereyağını alın ve soğanla birlikte kavurun.

Üzerine sarımsakları da ekleyin ve soğanlar renk değiştirene kadar kavurun.

Domatesi rendeleyin. Soğanların üzerine önce salçaları, sonra rendelenmiş domatesleri ekleyerek karıştırın.

Bu aşamada yemeğin tuzunu da ekleyin. Haşlanan fasulyeleri güvecin içerisine alın ve 2 bardak su ilave edin.

Bu esnada sucukları istediğiniz gibi doğrayın ve yemeğin içerisine alın.

Güvecin altını kısıp kapağını kapattıktan sonra 30 dakika pişirin.

Servis Önerisi



Sucuklu kuru fasulyeyi, pirinç pilavı ile birlikte servis edebilirsiniz.

Lezzetli kuru fasulye yemeğinin püf noktaları

Fasulyeleri bir gece önceden ıslatmak, pişirme süresini kısaltacaktır.

Fazla vaktiniz yoksa, fasulyeleri düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz.

Fasulyeleri güveç kabına aldıktan sonra, 165 dereceli fırında 1 saat pişirebilirsiniz.