Kızılcık Şerbeti dizisinin yerini aldı! İlk rapor çoktan geldi

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi beklenmedik bir şekilde ceza aldı. Aldığı ceza nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisi ekrana gelemedi. Bu gelişme sonrasında da zirvenin sahibi olan dizi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi tüm reytingleri alt üst etti.

"Yalı Çapkını" dizisi dün akşam en büyük rakibi "Kızılcık Şerbeti" RTÜK cezası nedeniyle ekrana gelmeyince üç kategoride de birinci sırada yer aldı.

“Yalı Çapkını” dizisi haftalar sonra eski günlerine geri döndü ve en büyük rakibi “Kızılcık Şerbeti” RTÜK tarafından verilen 5 haftalık yayın yasağı nedeniyle ekrana gelmeyince üç kategoride de yeniden birinci oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizi total’de 11.98, AB’de 10.38, ABC1’de de 11.59 reytingle zirvede yer aldı.

OGM Pictures imzalı dizi böylece total’de 1.90, AB’de 2.24 ve ABC1’de de geçen haftaya göre 2.01 artış elde etti. Diğer dizilerden “Ateş Kuşları” totalde 5.76 reytingle 2., AB’de 3.19 reytingle 4., ABC1’de 4.48 reyting ile 2. sırada yer aldı. “Barbaros Hayrettin” dizisi totalde 1.36, AB’de 1.21, ABC1’de ise 1.28 reytinge ulaştı. 26. bölümde final yapacak olan “Tuzak” totalde 0.86, AB’de 0.78, ABC1’de 0.99 reyting aldı.

SHOW TV'NİN REYTİNGLERİ NE OLDU?

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinin yerine bir belgesel yayınlanmıştı. O belgeselin reytingleri de belli oldu. RTÜK'ten 5 kez yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti dizisinin yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin yerine dün akşam RTÜK tarafından gönderilen “İslamofobi” belgeseli yayınlanmıştı. 5 kez yayın durdurma cezası verilen dizinin önce mahkeme tebligatı posta yoluyla ulaşmadığı için yayınlanacağı açıklayan Show TV daha sonra RTÜK’le yapılan görüşmeler sonrası yayını kesmek zorunda kaldı. Bu sırada seyirciler ne olduğunu anlamadan belgeseli izlemeye başladı.

20.53’te başlayıp 24.08’de sona eren “İslamofobi” belgeselin reytingi merak konusu oldu. İlk 5 dakikası çok izlenen belgesel Tüm kişiler’de 0.65 reytingle 64., AB’de 0.92 reytingle 28. ve ABC1’de ise 0.79 reytingle 40. sırada yer aldı.