İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku

Mynet'te aktarılan habere göre; Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK, kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi. Dizinin yayınlanamaması tüm ekibi zarara soktu.

Kadına şiddet gerekçesiyle RTÜK tarafından 5 hafta boyunca yayını engellenen dizinin çekimlerini yapım şirketi Gold Film durdurma kararı aldı. Pazartesi günü mahkeme kararına bir kez daha itiraz edilecek. Ancak son itiraz da sonuçsuz kalırsa “Kızılcık Şerbeti” dizisi ancak 19 Mayıs’ta ekrana dönebilecek.

KANALIN ZARARI BÜYÜK



Bu durum dizi ekibinin haftalarca para almamasına neden olacak. Ayrıca seçim öncesi artan reklam gelirleri nedeniyle Show TV’nin diziyi yayınlayamaması yüzünden büyük bir zarara uğradığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden sızan bilgiye göre kanalın bölüm başı zararı 5 haftaya vurulunca çok büyük bir rakama denk geliyor.

HAZİRAN'DA FİNAL YAPABİLİR İDDİASI

Öte yandan medya kulislerinde dolaşan iddialara göre haziran ayında çok sayıda dizi sezon finali yapacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yaz sezonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

İddialara göre Kızılcık Şerbeti haziran ayında tümden final yaparak ekranlara veda edebilir. Show TV bu iddialara ilişkin bir açıklama yapacak mı merak ediliyor.

Derleme: Gerçek Gündem

Kaynaklar: Mynet , Birsen Altuntaş