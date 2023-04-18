Kötü haber geldi.. Ekran ömrünü tamamlıyor! FOX TV iddiayı doğruladı

FOX TV ekranlarında yayınlanan TV dizisi ''Yasak Elma'' final yapıyor. Basında yer alan iddialar doğrulandı..

Kötü haber geldi.. Ekran ömrünü tamamlıyor! FOX TV iddiayı doğruladı

Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi ekran ömrünü tamamlıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi 6 sezondur ekranda yer alıyordu.

Dizinin 7.sezonda da yer alacağı öne sürülmüştü. Bu iddia doğru çıkmadı. Dizinin final yapacağına dair iddialar ise bir süredir haber sitelerinde manşetlerden düşmüyordu.

FOX TV DAYANAMADI DOĞRULADI

FOX TV yönetimi ise iddialar karşısında sonunda sessizliğini bozdu ve final iddialarını doğruladı. Yasak Elma'nın ekran ömrü doldu.

YASAK ELMA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Akşam'da yer alan haberde; Yasak Elma dizisinin final tarihiyle ilgili detaylara yer verildi. 

Yasak Elma'nın mayıs ayı içerisinde final yapması bekleniyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eğer bir değişiklik olmazsa dizi, 29 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 178. bölümü ile ekrana veda edecek.

Medyapım imzalı dizinin ilk sezonundan bu yana Eda Ece de Şevval Sam da rol alıyorlar.

YASAK ELMA DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer almaktadır. 

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