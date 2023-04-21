Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu

Sabah'ta yer alan bir içerikte; Ev temizliğinde işinize yarayacak 8 harika bilgi paylaşıldı. Bu temizlik sırları sayesinde eviniz pırıl pırıl olacak.

Aynı işlemi tek seferde tüm eve uygulayın

Mutfağı, banyoları ve ardından yatak odalarını temizlemek yerine tek bir iş (toz alma, süpürme, paspaslama) seçip aynı işi evin her odasında yaparsanız temizlik çok daha verimli olur. Bu şekilde yapmak, kendinizi sonsuz bir temizlik döngüsü içindeymiş gibi hissetmenizi, aynı işe tekrar tekrar başlamanızı engeller.

Tüm temizlik araçlarınızı bir kutuda toplayın

Bir kova veya taşıma çantası olsun, temizlemeniz gereken her şeyin tek bir taşınabilir yerde bulunması, işi bitirmeyi çok daha kolay hale getirir. Temizlerken alet aramakla zaman kaybetmezsiniz ve bir sonraki temizlikten önce onları toplama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Küvetlere, lavabolara ve tuvaletlere odaklanın

Klorobor eklediğiniz suyu bir sprey şişesine alarak mutfak lavabosuna, ardından banyo lavabolarına, küvetlere ve tuvaletlere püskürtün. Klorobor'un kiri ve lekeleri çözmesi için zamana sahip olması için birkaç dakika bekletin. Ardından mutfağa dönün ve ovmaya başlayın. Mikrodalganın içini silmeyi unutmayın. Son olarak tuvaletlere geçin. Klorobor, mikrobiyal artışı kontrole altına alarak bakteri üremesini durdurur ve banyo, mutfak gibi yoğun bakteri üreyebilecek alanlarda uzun süreli bir hijyen sağlar.

Önce dağınıklığı toparlayın

Temizliğe başlamadan önce, odadan odaya gidin ve dağınıklığı toplayın. Etrafa saçılmış kırlentler, birkaç kez kullanılmış örtü veya okuduğunuz kitap, mutfağa gitmesi gereken kupa… Tüm bu eşyaları olması gereken yerlere yerleştirin. Böylece temizlik sırasında hiçbir şey karışmadan hızlıca tüm evde nerelerin daha fazla temizlenmesi gerektiğini de tespit edebilirsiniz.

Tezgahları ve yüzey alanlarını dezenfekte edin

Tezgahlardan, aletlerden ve dolaplardan kapı kollarına, ışık düğmelerine, TV uzaktan kumandalarına ve telefonlara kadar sert yüzeyleri silin. Bu yüzeylerden bazılarını, özellikle de insanların parmaklarına ve yüzlerine mikrop bulaştırabilecek olanları dezenfekte etmelisiniz. 7 litre suya eklediğiniz Klorobor'u bu zeminlerde rahatlıkla bir mikrofiber bizle temizleyebilirsiniz. Böylece bu yüzeylerde birikebilecek bakteri ve virüsleri de saniyeler içinde yok edebilirsiniz. Üstelik çözünebilir bir kalsiyum kompleksi olması sayesinde suyu yumuşatır ve kullanılan alanlarda doğal bir parlaklık sağlar.

Aynaları ve camı silin

Tüm aynaları ve cam yüzeyleri silerek temizlemek için nemli bir mikrofiber bez ve ardından bir kuru bez kullanın.

Toz alma

Tozu mobilyaların üstlerinde ve rafların altlarında, korkuluklarda, resim çerçevelerinde, biblolarda ve TV ekranlarında yoğunlaştırın. Panjurlar ve üst raflar gibi ulaşılması zor alanlar için, bir paspasın veya süpürgenin ucuna mikrofiber bir bez bağlayın. Eğer nevresimleri ve çarşafları değiştirecekseniz, toz alma işleminden daha önce bu işlemi gerçekleştirdiğinizden emin olun. Her yeri temizledikten sonra çıkaracağınız nevresim takımlarında toz ve partikül parçacıkları bulunan odaya tekrar dağılacaktır.

Temizlik araçlarınızı rutin olarak yıkamayı unutmayın

Evi temizlemenin genellikle gözden kaçan bir parçası, temizlik araçlarınızın bakımıdır. Kirli bir paspas veya dolu bir torbayla elektrikli süpürge kullanmak çok daha az etkilidir ve sonunda temizlemeye çalışmak için daha fazla zaman harcarsınız. Bu nedenle temizliğe başlamadan önce kullandığınız kovanın, elektrik süpürgesinin veya paspasın temiz olduğundan emin olun.