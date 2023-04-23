Ümit Özdağ fotoğrafını paylaşmıştı  Serhat Cin’den tepki: “Hedef alınan benim şahsımda Kürt kimliğimdir”

Sinan Oğan'ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programında yaşanan ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ tartışmasında adı geçen Serhat Cin: ‘‘Özdağ, kuzenlerimin giydiği yöresel kıyafetler üzerinden beni hedef gösteriyor’’  

Sema Kızılarslan Sema Kızılarslan
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Ümit Özdağ fotoğrafını paylaşmıştı  Serhat Cin’den tepki: “Hedef alınan benim şahsımda Kürt kimliğimdir”

'Mevzular Açık Mikrofon' programının henüz yayınlanmayan bölümünde konuk Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan'dı. Programda seyirciler arasında yaşanan kavga damga vurmuş, program sahibi Oğuzhan Uğur da o anları sosyal medyadan 'En zor sınavımdı' notuyla paylaşmıştı.

Yaşanan olaydaki isimlerden biri olan Serhat Cin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşmıştı. Cin, "Beni teröristlikle itham edip hedef haline getirenler; benim Türk halkını ve Türk halkının değerlerini aşağıladığım gerekçesiyle tehdit ediyorlar. Türk halkının hiçbir değerine bugüne kadar hakaret etmedim bundan sonra da etmem’’ demişti.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın bugün (23 Nisan) Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Serhat Cin’i ve ailesinin fotoğrafını paylaştı.

https://twitter.com/umitozdag/status/1650127059585232896?s=20

‘‘Hem fikren hem de bedenen bölgemizden o kadar uzaksınız ki, o kıyafetlerin yöresel kıyafetler olduğunu, her bayram ve düğünde giydiğimizi dahi idrak edemiyorsunuz’’

Gerçek Gündem’e konuşan Serhat Cin, Özdağ’a seslenerek şunları söyledi:

‘‘Sayın Özdağ, içinde yer almadığım bir fotoğrafı paylaşarak akrabalarımı hedef haline getirip, seçim öncesi provokasyonlara son hızla devam ediyorsunuz. Fotoğraftaki kişilerin hepsi benim akrabamdır ve niye paylaştığınızı belirtmemişsininiz ama ben söyleyeyim: Kuzenlerimin giydiği yöresel kıyafetler üzerinden aslında beni hedef gösteriyorsunuz.

Hem fikren hem de bedenen bölgemizden o kadar uzaksınız ki, o kıyafetlerin yöresel kıyafetler olduğunu, her bayram ve düğünde giydiğimizi dahi idrak edemiyorsunuz.

Bugüne kadar toplumsal barış için hiçbir katkıda bulunmadığınız gibi kimlik siyaseti yapıyorsunuz ve seçim öncesinde kutuplaştırıcı bir sürecin zeminini hazırlıyorsunuz.

Daha önceki açıklamamda da belirttiğim üzere ben olayların doğrudan içinde değildim. Demokratik zeminde açıklanan her fikre saygı duyduğumu ancak dayatmaları kabul etmeyeceğimi de söylemiştim. Yalnız siz istemeseniz de artık bu olayların tam da ortasında olacağım. Çünkü hedef alınan benim şahsımda Kürt kimliğimdir.

Tweetiniz belirttiğiniz arkadaş, her ne kadar inandırıcı olmasa da 'ne mutlu Türküm' dediği için tehdit edildiğini söylüyor. Kimliklerimiz onurumuzdur. Kimliğimize sahip çıkmamız en insanî hakkımızdır. Eğer gerçekten kimliğine sahip çıktığı için hedef gösteriliyorsa bir Kürt olarak en büyük destekçisi ben olacağım. Türkiye'de milliyetçiliği tekelinize alarak körpe zihinlere ektiğiniz nefret tohumları hiçbir zaman filizlenmeyecek. Bütün farklılıklarımızın birer zenginlik olduğunu idrak edeceksiniz. Türk ve Kürt halkı size rağmen barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edecek.’’

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ümit Özdağ Zafer Partisi Sinan Oğan
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