HÜDA-PAR Genel Başkanı'nın sözleri 23 Nisan'da yeniden gündem oldu

Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun çocukların evlendirilmesi ile ilgili sözleri 23 Nisan'dan yeniden gündeme geldi.

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Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması yönelik tepkiler sürerken; HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun çocukların evlendirilmesi ile ilgili sözleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yeniden gündeme geldi. 

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Yapıcıoğlu, 7 Aralık 2022'de katıldığı bir YouTube programında çocuk evliliğiyle ilgili “Bence eğer kişi kendini psikolojik ve biyolojik olarak evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveynleri de bunu uygun görüyorsa daha erken evlenebilmeliler” demişti.

“NEYE GÖRE, KİME GÖRE ÇOCUK?”

“Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu da “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk” ifadeleriyle yanıtlamıştı.

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