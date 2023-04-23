Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Niçin yaşın 74’e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun?'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben; “Bunun üzerine daha tehlikeli ve yakıcı bir başka fitne ateşiyle ortaya çıkarak mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Halbuki bu zata bugüne kadar kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Tam tersine bu ülkede bürokrat oldu, müdür oldu, milletvekili oldu, parti genel başkanı oldu. Peki öyleyse niçin yaşın 74’e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun? Biz bugüne kadar hep ne dedik? Bizim Sünnilik diye bir dinimi yok, Alevilik diye bir dinimiz, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var. O da İslam’dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır. Bay Bay Kemal, sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilik ne karıştırıyorsun bunları? Kim sana bugüne kadar böyle bir şeyi sordu ki? Ama dert başka. Şimdi oradan bir istismarda” dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

“BİZLER CUMHUR İTTİFAKI OLARAK LGBT’NİN TAM MANASIYLA KARŞISINDAYIZ. ÇÜNKÜ, BİZİM İÇİN AİLE KUTSALDIR”

“14 Mayıs’ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Biz milletimizi deprem yıkıntılarının altından kurtarmakla uğraşırken anlaşılan o ki kendi kendine gaza gelen Bay Bay Kemal bir ara ciddi ciddi ülkenin başına gelebileceğine inanmış. Sonra milletimizin ferasetinin farkına varınca sandıkta bir kez daha hüsrana uğrayacağını anladı. Bu hırsta da milletimizi birbirine düşürmek için her gün yeni bir fitne ateşi yakmaya başladı. Önce, küresel güçlerin en yıkıcı silahı haline gelen sapkın akımların… Kim onlar? Bunlar LGBT’ci. İYİ Parti, HDP, CHP LGBT’ci. Fakat AK Parti bu işlerin tam karşısında. MHP, tam karşısında. Yeniden Refah Partisi, BBP ve HÜDAPAR da öyle. Bizler Cumhur İttifakı olarak LGBT’nin tam manasıyla karşısındayız. Çünkü, bizim için aile kutsaldır. Aileye toz konduramayız. Ama bunların öyle bir derdi yok. Onun için biz aile kurumumuza dokundurmayacağız. Bunlar utanmadan, sıkılmadan ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış. Siz Diyanet İşleri Başkanlığı’nı nasıl kaldıracaksınız? Siz ne hayasızsınız.

“HDP’DEN DUYDUĞU UTANCI GİZLEMEK İÇİN BENİM KÜRT KARDEŞLERİMİ TAHRİK ETMEYE BAŞLADI”

Bay Bay Kemal bu milletin mayası sağlam. 14 Mayıs’ta da sana gereken dersi Allah’ın izniyle verecek. Milletimizin değerlerine sahip çıktığını ve bu yolda ilerleyemeyeceğini görünce kendini neye adadı? Cami, türbe gezmeye verdi. Bugüne kadar neredeydin? Şimdi cami, türbe dolaşıp duruyor. Ardından, kendini PKK’nın güdümünden kurtaramayan yedinci ortağı HDP’den duyduğu utancı gizlemek için benim Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye başladı. Benim Kürt kardeşlerim, bizim Rabbimizin hükmü gereği ayrıma tabii tutulmadan bizim kardeşimizdir. Bizde Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnakıyla bir ayrım yok. Çünkü ‘Biz ancak inananlar kardeştir’ hükmü gereğince birbirimizin kardeşiyiz. Avrupa ve ABD’deki kimi hain çevrelerin yıllardır dillendirdiği sinsi iddiaları tekrarlayarak bölücülerin ekmeğine yağ sürdü. Kürt kardeşlerimiz, sicilini de çapını da okkasını da bildikleri bu zata itibar etmedikleri için bu hamlesinde karşılık bulamadı.

“NİÇİN YAŞIN 74’E GELDİKTEN SONRA BİRDENBİRE MEZHEBİ KİMLİĞİNLE KAMUOYUNUN HUZURUNA ÇIKMA İHTİYACI DUYDUN”

Bunun üzerine daha tehlikeli ve yakıcı bir başka fitne ateşiyle ortaya çıkarak mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Halbuki bu zata bugüne kadar kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Tam tersine bu ülkede bürokrat oldu, müdür oldu, milletvekili oldu, parti genel başkanı oldu. Peki öyleyse niçin yaşın 74’e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun? Biz bugüne kadar hep ne dedik? Bizim Sünnilik diye bir dinimi yok, Alevilik diye bir dinimiz, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var. O da İslam’dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır. Bay Bay Kemal, sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilik ne karıştırıyorsun bunları? Kim sana bugüne kadar böyle bir şeyi sordu ki? Ama dert başka. Şimdi oradan bir istismarda.

“ÜLKEMİZDEKİ GAYRİMÜSLİM VATANDAŞLARIMIZA DA BİZ SAHİP ÇIKTIK”

Ülkemizdeki her bir insanımızı bu anlayışta kucakladık, hizmet ettik. Hatta bununla kalmadık. Ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza da biz sahip çıktık. Bu vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını da en geniş biçimde kullanabilmelerine de imkan sağladık. Türkiye’nin bizim dönemimizde geldiği demokrasi, hak, özgürlük sayesinde artık bu tartışmaların yeri de gereği de kalmamıştır.”