Veli Ağbaba: 'Bütün Malatya'yı sosyal konuta mahkum ederseniz burası yoksul bir kente dönüşür'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Bostanbaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

"KALACAK YERİMİZ YOK, MAĞDURUZ"

Bostanbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Gökçen Işık, depremden sona kentten ayrıldığını ve bir hafta önce geri döndüğünü ifade ederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile görüşmek için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanına gittik. Kendisinden haber bekliyoruz, hiçbir şekilde bir gelişme yok. Diğer partilerin de kapısını çaldık, hala beklemedeyiz. Bostanbaşı Mahallesi’nde nasıl bir çalışma yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bekliyoruz. Kalacak yerimiz yok, mağduruz. Binalar yıkılacak mı, yerinde dönüşüm mü yapılacak, yeni imar planını merak ediyoruz. Altyapısı olduğu için yerimizde dönüşüm istiyoruz" dedi.

Işık, ağır hasarlı binaların güçlendirileceğiyle ilgili bilgilerin geldiğini belirterek, "Bu çalışmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Madem öyle kendileri gelip otursunlar. Biz yapamayız. Zaten devlet destek de vermiyor. Onu yapacaklarına gelsinler yerinde dönüşüm yapsınlar. Bizde gelelim yeniden yurdumuza yerleşelim, vatanımızı ayağa kaldıralım. Gidecek yerimiz yok, çocuklarımız perişan. Burada 11 okul var, çocuklarımızı nereye götürelim? Bizim İkizce’de ne işimiz var? Burada yerimiz var. 85 metrekare TOKİ ve yüzde 40’ını biz ödeyecekmişiz. Akıl alacak gibi değil, madem öyle bedava versinler" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Bostanbaşı Deprem Mağdurları Grubu’nun kurucusu Osman Danış ise, "Biz Bostanbaşı’ndan daire aldık. Çocuklarımızın yaşam tarzı burada. Millet 800 bin, 1 milyon TL’ye daire alırken biz buraya milyonları gömüp daire aldık. Çocuklarımız daha iyi şartlarda yaşasın diye bunu yaptık. Biz bugün burada bulunan insanlar için bir çözüm bekliyoruz. TOKİ değil kentsel dönüşüm yapılacaksa bize ne yapılacak? Biz bu işin neresindeyiz ve vatandaş ne ödeyecek? Bunu bilmek hakkımız. Şu anda bir çözüm yok, bekliyoruz” dedi.

"MALATYA MERKEZDE AYAKTA KALAN BİNA YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın depremden ciddi bir şekilde etkilendiğini ifade etti. Ağbaba, Türkiye kamuoyunda Malatya’da deprem yaşanmamış algısının olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çıktığımız televizyon programlarında, sosyal medyada ve TBMM’de Malatya’nın durumunu anlattık. Etkili de oldu, herkes Malatya’nın ne duruma geldiğini gördü. Hem ittifakımızın liderleri hem de cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarımız olan belediye başkanlarımız enkaz önlerinde açıklama yaparak, Malatya’nın durumunu Türkiye ile paylaştılar. Malatya’da çarşı merkezinde neredeyse ayakta kalan bina yok. Şehir merkezi tamamen çökmüş durumda. Bostanbaşı bölgesi de özel bir yer. Malatya’nın yeni gelişme merkezinin olduğu bir bölge. Lüks konutların olduğu, diğer bölgelerdeki konut fiyatlarıyla karşılaştırdığınızda neredeyse 2-3 kat daha fazla olan daireler var."

Depremde evi, işyeri yıkılan vatandaşlardan 5 kuruş almadan evlerini yaparak teslim edeceklerini dile getiren Ağbaba, "Hem de çok kısa sürede teslim edeceğiz. Buralar insanların daha düzgün koşullarda yaşamak için geldiği yerler. Bu bölgede tabii ki TOKİ sosyal konut yapsın ancak bütün her yere sosyal konut yapmak da Malatya’yı bitirmek demektir. Malatya’da iş adamları var, ekonomik durumu iyi olanlar var. Onları da yönlendirmek lazım. Bütün Malatya’yı sosyal konuta mahkum ederseniz burası yoksul bir kente dönüşür" dedi.

"BURADA YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMASI LAZIM"

Ağbaba, yerel yönetimlerin sorumluluklarının olduğuna da dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece burada değil Türkiye’nin her yerinde imar izni verilirken hem zemine hem de tarım arazisi olup olmadığına bakmak lazım. Burada bir yanlışlık olduğunu hep beraber görüyoruz. Burada daire alan insanların suçu ya da günahı yok. İnsanlar devlete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, belediyeye güvenmiş daire almışlar. Burada yerinde kentsel dönüşümün yapılması lazım. Ayrıca, depremin üzerinden 2,5 ay geçmiş sadece burası için değil hiçbir yerde ne yapılacağı belli değil, bir belirsizlik var. Mutlaka vatandaşın bilgilendirilmesi ve bu derdinin çözülmesi gerekiyor. Buraların yeniden ayağa kalkması lazım. Diğer bir mesele de bazı binalara önce ağır hasar verildi sonra hafif hasara çevrildi. İnsanlar kapılarını, pencerelerini söktüler ucuza sattılar. Şimdi ağır hasar verilen binalar hafif hasara çevrildi."