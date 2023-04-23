Yeni Şafak yazarının ifadelerine AKP'li üst düzey isimden tepki: 'Yusuf hocam, ne yaptın?'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü köşe yazısında tepki çeken ifadeler kullandı.

"Bugün İslâmî veya muhafazakâr kesimler “kültürel iktidar” değiller" diye yazan Kaplan, "Kültürde seküler kesimler iktidar. Seküler kesimler, köklü, güçlü bir kültürel geleneğe sahip oldukları için kültürde iktidar olmuş değiller, tabii ki" ifadelerine yazısında yer verdi.

AKP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

Kaplan'ın söz konusu ifadeleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, "Yusuf hocam, ne yaptın" ifadelerini kullandı.