Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Yeşil Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda Bahar Şenliği düzenledi.

Etkinliğe, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, Musa Piroğlu, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayları Sırrı Süreyya Önder, Özgül Saki, Dersim Dağ, Kezban Konukçu, Kerem Fırtına, Hakan Öztürk de katıldı.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın aktardığına göre Pervin Buldan, “Bugün 23 Nisan. Bugün çocuklarımız yeni bir bayram havasında kutlamıyor. Bu ülkede çocukları mutlu değil. Huzurlu değil. Güvenle bakacağı bir gelecek yok. Çocuklar istismar ediliyor. Fabrikalarda çalışmak zorunda kalıyor. Bu iktidar çocuklara 21 yıldır yaşattığı şey budur. Çocuklara güzel yarınlar armağan edeceğiz. 23 Nisan aynı zamanda parlamentonun açılışı. Bu iktidar egemenliği milletten halktan çalan bir iktidardır. Bu iktidar halkın geleceğini karartan bir iktidardır" dedi.



Buldan, “Şimdi 14 Mayıs tarihine çok az bir zaman kaldı. Bu iktidarın gidiş tarihi olacak. Şimdi diyorlar ki gitmeyecekler. Oylarımızı çalacaklar diye insanlar huzursuz ve karamsar. İstanbul seçimlerinde herkese hatırlatmak isterim. İstanbul’u öyle bir terk ettiler ki arkalarına bile bakmadılar. Şimdi 14 Mayıs’ta öyle bir fark atalım ki arkalarına bile bakmadan gitsinler. Bu konuda İstanbul’a güveniyoruz” ifadesini kullandı.

"HEDEFİMİZ 100 VEKİLİN ÜZERİNE ÇIKMAK"

“21 yıldır zulümden faşizmden hukuksuzluktan başka hiçbir şey getirmediler” diyen Buldan, “Yeşil Sol’un rengini Türkiye’nin her yerine yaymaya dalgalandırmaya gidiyoruz. Yarın Hakkari’ye gidiyorum. 3-0 yapmak için gidiyoruz. Hedefimiz 100 milletvekilinin üzerine çıkmak. Eğer bunu yapabilirsek bundan sonra parlamentoda hiç bir yasa ve kanunun bizim onayımız olmadan geçmeyeceğini herkesin iyi bilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

PARTİLİLERİ UYARDI: “TEK ADRESİNİZ YEŞİL SOL”

“Ancak bazı kafa karışıklarını yaratanlar var” diyen Buldan sözlerine şöyle devam etti: “İttifaklar adına seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üstünde yeri var. Ancak Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. Başka partiler size bir farkımız yok. Bize de verirsiniz kazanırız diyenlere sakın aldanmayın. Güvenmeyin. Tek adresiniz var. Yeşil Sol’dur. Başka adresimiz yok.”