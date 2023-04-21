Hizbullah'a yakınlığıyla biliniyor: Hüda Par oy için Almanya'da

Türkiye'de, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yurtdışındaki Türklerin oyları çok önemli olacak. Her geçen gün daha fazla Türk siyasetçi oy istemek için Almanya'ya geliyor. Şimdiye kadar Alman camilerinde kampanya yürütenler çoğunlukla AKP'li politikacılardı, ancak artık Almanya'da radikal Türk partilerinin temsilcileri de kendileri için kampanya yürütüyor.

Avrupa Postası'ndan Süheyla Kaplan'ın haberine göre, Post gazetesi Hamburg Temsilcisi Erdal Altuntaş sosyal medya hesabında "Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, Abdurahman Cens ve Hamburg Vahdet Camii Başkanı Hamburg'daki Post Gazetesi bürosunu ziyaret ettiler" diye bir paylaşım gerçekleştirdi.

HİZBULLAH İLE BAĞLANTILI PARTİ Mİ? HÜDA-PAR ERDOĞAN'IN YENİDEN SEÇİLMESİNİ İSTİYOR

Altuntaş'ın sosyal medyada Hüdapar üst düzey yetkilisinin gazete bürosunu ziyaretine ilişkin şu yorum da dikkatlerden kaçmadı: Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı, seçimlerin çok az bir farkla sonuçlanacağını söyledi. Hüda-Par parti programının şu anda halk tarafından en çok okunan program olduğunu söyledi. "Hüda-Par Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istiyor".

Hüda-Par, Cumhur İttifakı'nda yer aldı. Bunun karşılığında dört Hüda-Par'lı siyasetçi meclise girebilmeleri için AKP'nin seçim listelerinde yer alacak.

ERDOĞAN'IN AKP'Sİ İLE HÜDA-PAR ARASINDAKİ ANLAŞMA 2018'DEN BERİ VAR

Kuzey Ren-Vestfalya Anayasayı Koruma Dairesi raporuna göre Hüda-Par, Türk Hizbullahı'na (TH) yakın bir örgüt. Bu arada, Türkiye'de yüzlerce cinayetten sorumlu tutulan Hüda-Par ile TH arasındaki başka bağlantılar da ortaya çıktı. Hapisteki 273 Hizbullah üyesinin 2018-2021 yılları arasında serbest bırakılacağı anlaşılıyor. Ancak bundan önce AKP ile bir anlaşma yapıldı. Hüda-Par 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ve Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan ayrıca Hüda-Par'ı açıkça savunarak İslamcı partiyi "yerli ve milli" olarak nitelendirdi. Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Hüda-Par'ın Hizbullah ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi.

Hizbullah yanlısı parti Almanya'da ilk kez seçim kampanyası yürütmüyor. Post Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz Ekim ayında parti lideri Yapıcıoğlu Hamburg'a gelmiş ve buradaki bir restoranda Türk başkanlık sistemi üzerine bir konferans vermişti. Parti lideri orada yurtdışındaki Türklerin 1,5 milyon oyunun etkisini bildiklerini söylemişti. Almanya Federal Meclisindeki Sol Parti grubu Hizbullah Cemaati üzerine bir soru önergesi vermişti

Almanya Federal Meclisindeki Sol Parti grubu Hizbullah Cemaati üzerine 2014 yılında bir soru önergesi vermişti. Önergeye dönemin federal hükümeti tarafından verilen yanıtta, Hizbullah Cemaati için 'Sünni Kürt ağırlıklı İslamcı bir örgüt' denilirken Hizbullah'ın amacının 'Türkiye’deki laik sistemi yıkıp yerine şeriata dayalı bir sistem kurmak' olduğu yanıtı verildi.

Önergede Hizbullah’ın üst düzey yöneticileriyle ilgili şu sorulara yer verildi:

"Hürriyet Gazetesi’nin 2 Ocak 2008 tarihli sayısında yer aldığı gibi şüpheli Hizbullah liderleri Almanya’da mı kalıyor? Türkiye’den ne kadar iade talebi geldi?"

Cevapta, bu kişilerin nerede kaldığı, Türkiye’de aranan kaç Hizbullah üyesinin Almanya’da olduğu ve ne kadar iade talebi bulunduğu konusunda hükümetin elinde bir bilgi olmadığı belirtildi.

Alman istihbaratının 2013 raporuna göre Almanya’da 350 civarında Hizbullah taraftarı bulunduğu kaydedildi. Soru önergesinde PKK-Hizbullah çatışma olasılığı da gündeme getirilmişti. Cevapta, PKK ile Hizbullah arasında eskiden yaşanan çatışmalara dikkat çekildi. Kobani olaylarıyla iki yapı arasında yeniden sert mücadelenin yaşandığı ve gelecekte de bu tür çatışmaların ihtimal dışı olmadığı savunuldu.

SİYASET BİLİMCİ BURAK ÇOPUR:' HÜDAPAR'IN ALMANYA'DA FAALİYETLERİ YASAKLANMALIDIR'

Siyaset Bilimci ve Türkiye uzmanı Prof. Dr. Burak Çopur konu ile ilgili olarak şu değerendirmeyi yaptı:

"Şeriatçı, Cumhuriyet ve kadın düşmanı eli kanlı Hizbullaçıların burada boy göstermesi Almanya'nın çağdaş, demokratik değerlerine adeta meydan okumadır. Nasıl ki Lübnan- Hizbullahı Almanya'daki faaliyetleri 2019'da yasaklanmışsa; Hizbullah'ın parlamenter ayağı olan Hüdapar'ın da Almanya'daki faaliyetleri yasaklanmalıdır. AKP mutlaka terör ile arasında mesafe koymalıdır. Yoksa onun da yurtdışı örgütleri terörle iltisaklı olduğu olduğu için bir gün yasaklanabilir."

Kaynak: Gerçek Gündem