Akşener: Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu, İstanbul'da PKK'lı ilan ediliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ramazan Bayramı nedeniyle Malatya deprem bölgesinde depremzede vatandaşlarla bayram kahvaltısında bir araya geldi.

FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına bağlanan Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın Halil İbrahim sofrası gibi; kendisinin 2017’den beri bayram sofrası hayali olduğunu anlatan Akşener, bu bayram sofrasının önemini şu sözlerle açıkladı:

‘’Çünkü bu sofrada eşitlik var, bu sofrada kayırma yok. Bu sofrada yakınlarım şurada olsun, bana uzak olan burada olsun; ayısı olan, dayısı olan daha önde olsun, daha iyisini yesin ama tanıdığı olmayan kenarda kalsın, aç kalsın gibi bir durum yok. Herkesin eşit bir biçimde o yiyeceklerden faydalandığı bir sofra bu. Ve kimsenin kayrılmadığı herkese eşit davranıldığı, sosyal adaletin, sosyal fırsatların elde edildiği bir sofra.’’

Karadeniz gazının karada yanmasıyla ilgili verilen müjdelerle ilgili görüşleri sorulan Akşener, "Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse -çünkü habire aldatıldığımız için- çok mutlu oldum. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz, dolayısıyla da mutlu oluruz. İnşallah Putin'in borçları ertelemesinden kaynaklanan, Putin'den yapılan kıyak değildir. Birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyoruz devamlı aldatılınca. Umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız." dedi.

Akşener, Erdoğan'ın 'terörle yan yanalar' ve '7'li masa' sözlerine, "Sayın Erdoğan'ın sürekli olarak çarpıttığı hatta yalana varan pek çok cümlesini senelerdir izliyoruz, biliyoruz. Dün benimle ilgili ne söyledi takip etmediğim için bilmiyorum ama yıllardır söylediği bir şey var. Her birimizi PKK'lı yapıyor. Bu çözüm sürecini kendisi ilan etti. Bu çözüm sürecine karşı çıkan herkesi 'anaları ağlatmak isteyen radikal faşist insanlar' olarak ilan etti. Aradan zaman geçti. Çözüm sürecini rafa kaldırdı. O andan itibaren Türkiye'de yaşayan her bir Kürt, PKK'lı haline getirdi. Türk'ü, Kürt'ü hepimiz PKK'lı oluyoruz. Benimle ilgili şöyle bir komiklik var. Ben aynı arkadaşlar tarafından Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu ilan ediliyorum, İstanbul'da, Eskişehir'de, Muğla'da, Kocaeli'nde de PKK'lı ilan ediliyorum. Kardeşim şizofren misiniz nesiniz. Bir karar verin. Bir taraftan kafirmişim, bir taraftan FETÖ'cü. Ben ne olduğumu şaşırmış durumdayım. Bunların tamamı yalan. 14 Mayıs akşamı attaya gidiyorlar. Çünkü bütün bunlar problemi çarptırmak üzere, problemin aslından ayrılmak üzere, onu kapatmak üzere yapılan dümenler." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hz. Adem kıssasını hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Şimdi Türkiye’de görülüyor ki haramın dibine gidilmiş. Harama el uzatılmış, kul hakkına el uzatılmış. Onun için şimdi kimimizi şucu bucu diye ilan ediyorlar.’’ dedi.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aşık Veysel’in bir şiiriyle seslenen Akşener;

‘’Yezid nedir? Ne Kızılbaş? Değil miyiz hep bir gardaş? Bizi yakar, bizim ataş. Söndürmektir tek çaresi.’ Biz bu ülkedeki bütün ateşleri söndüreceğiz.’’ dedi.