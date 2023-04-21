Tanrıkulu, Diyarbakırlılara seslendi: Size söz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’de 27. Dönem’de Diyarbakır’ın sorunlarına ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı.

Diyarbakır Milletvekili Adayı Tanrıkulu, şunları söyledi:

“İstanbul milletvekili olarak Diyarbakır’ın sorunlarına ilişkin 150 soru önergesini Meclis Başkanlığı’na teslim ettim. Bunların 128’ine cevap geldi. Diyarbakır’ın bütün sorunlarını parlamentonun gündemine taşıdım. Çiftçilerimizin sorunlarını, İstanbul’un sorunlarını, gençlerimizin sorunlarını Meclis’in gündemine taşıdım… Diyarbakır’daki uyuşturucu meselesi Meclis’in gündeminde duruyor. Suyu ve yolu olmayan köyler, elektrik eziyeti çeken yurttaşlarımız, elektrik şebekesi çekmeye köylerimiz. Diyarbakır’ın turizmi ve tarihi mekanlarına ilişkin sorunların tümü Meclis’in gündeminde oldu. Ayrıca ilimizde yaşanan temel hak ve özgürlüklere ilişkin bütün meseleler Meclis’in gündemine geldi. Ayrıca Diyarbakır’a ilişkin dört araştırma önergesi verdim, iki yasa teklifi Meclis’in gündeminde bekliyor. Size söz yine baharlar gelecek.”

Kaynak: ANKA