Vera'nın selamına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera'

Gezi davası tutsaklarından Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kendisine gönderdiği selama yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera" ifadelerini kullandı.

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Vera'nın selamına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera'

Gezi Davası'nda hukuksuzca 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Meriç Demir Kahraman'ın "Bizim mutfaktan Kemal Amca'nın mutfağına çok selam var. Bugün #23Nisan, söz Vera'nın" ifadeleri ile paylaştı videoya Kılıçdaroğlu yanıt verdi. 

"Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera" diye yazan Kılıçdaroğlu, "Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı:) 23 Nisan'ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. 

Vera'nın selamına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera' - Resim : 1

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