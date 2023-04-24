BİM'e verilen ceza hakkında karar!

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, 5 zincir market ve bir tedarikçi şirkete verilen idari para cezasına karşı açılan davanın reddedildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
BİM'e verilen ceza hakkında karar!

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 2021 ve 2022'de verilen idari para cezalarına ilişkin dava sonucunu duyurdu.

Duyuruda, 30 Ekim 2021, 17 Şubat 2022 ve 18 Mart 2022 tarihli KAP açıklamalarında Rekabet Kurumu tarafından şirketin de dahil olduğu 5 zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği ve bu kararına karşı iptal davasının BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından ilgili idare mahkemesi nezdinde açıldığı hatırlatıldı.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Ankara ilgili idare mahkemesi nezdinde (ilk derece mahkeme) görülen davanın esastan reddedildiği belirtilen duyuruda, "Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumu, Ekim 2021'de BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti. BİM, tüm marketler içinde 958 milyon lirayla en büyük cezayı almış ve kararın iptali için dava açmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
BİM
Son Güncelleme:
43 madenciye mezar olmuştu: Amasra maden katliamının ilk duruşması yarın Amasra maden katliamının ilk duruşması yarın görülecek
Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu Bayram sonrası işinize yarayacak.. Evi temizlemenin 8 kolay yolu
Tarlasına izinsiz giren Gülben Ergen'e tepki gösterdi: Burası gelincik tarlası değil, girmeyin Tarlasına izinsiz giren Gülben Ergen'e tepki gösterdi: Burası gelincik tarlası değil, girmeyin
Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı Ekonomistlerden döviz hesabı olanlara uyarı
İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan ilk turda kazanıyor İktidara yakın şirket, anket sonuçlarını paylaştı
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı | Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize' Son anketlerin AKP'deki yankıları: 'Bu koşullarda mucize'
Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası Galatasaray'da kaos: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor Son anket: Seçim ikinci tura kalıyor, Kılıçdaroğlu 1.3 puan farkla kazanıyor