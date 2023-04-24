Tarlasına izinsiz giren Gülben Ergen'e tepki gösterdi: Burası gelincik tarlası değil, girmeyin

Hatay Kırıkhan’da “depremi unutmayın” mesajı için gelinciklerin olduğu tarlada video paylaşan Gülben Ergen’e tarla sahibinden karşılık geldi. 

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Şarkıcı Gülben Ergen, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti ve sosyal medya hesabından bayramı deprem bölgesinde geçirdiğini dile getirdi. Ergen paylaşımında "Hatay/Kırıkhan da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor." dedi.

Tarlanın sahibi videonun ardından birçok kişinin tarlaya girmek istediğini söyledi ve "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası, gelincik tarlası değil" dedi.

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