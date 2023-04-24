Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un tarihi surlarına asılan yasa dışı pankartı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un Ayvansaray semtinde bulunan tarihi surlara asılan dev pankartı gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da pankarta tepki göstermiş, ancak pankartın daha sonra kaldırılmaması üzerine, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da pankartı surlara asılmıştı.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanlığı surlara asılan dev pankart için kaymakamlığı suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”

"DEVLETİ YÖNETENLER YASAK OLDuĞUNU BİLE BİLE İNDİRMİYORLARSA BİZ DE ASARIZ"

Kaftancıoğlu’nun bu açıklamasının ardından yasadışı pankart kaldırılmayınca, surlara Kılıçdaroğlu’nun da fotoğrafı asılmış ve, CHP’li isim, “Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer (yasa indirmeyi emrediyor) biz de asarız dedik ve astık” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin de surlara pankart asmasının ardından, AKP’nin astığı yasadışı pankart kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem