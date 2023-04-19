Canan Kaftancıoğlu 'kanun tanımıyorlar' diyerek' paylaştı: İşte skandal Erdoğan pankartı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken İstanbul'un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan ve Hazine'ye ait olan tarihi surlara asılan pankart ihmalleri ve kanunların göz ardı edildiğini ortaya koydu.

"KAMU GÖREVLİLERİNİ GÖREVLERİNİ YAPMAYA DAVET EDELİM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tarihi surlara asılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını Twitter üzerinden paylaştı. Kaftancıoğlu, koruma altındaki yapıya pankartın asılmasının yasak olduğunu belirtti. Kaftancıoğlu, kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini de vurgulayarak 'partizan'lık algısının seçimlerde Millet İttifakı'nın iktidarı ile değişeceğini işaret etti.

Canan Kaftancıoğlu, "Kanun tanımıyorlar biliyoruz biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."

İşte o pankart:

Geçtiğimiz yıl Topkapı’daki tarihi surların depo, ev ve düğün salonu olarak kullanıldığı, çatlaklar olan surların restore edilmediği, ENESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki İstanbul Surları'nın tahrip edildiği görülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem