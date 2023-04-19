Kaftancıoğlu'ndan tarihi surlara asılan Erdoğan posterlerine tepki: Filmin sonunu hepimiz biliyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin tarihi surlara asılmasına tepki göstererek "Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz. 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz" dedi.

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Kaftancıoğlu'ndan tarihi surlara asılan Erdoğan posterlerine tepki: Filmin sonunu hepimiz biliyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin tarihi surlara asılmasına tepki gösterdi.

"Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim" diyen siyasetçi, yasağa dikkati çekerek şunları söyledi:

"Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 mayıstan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazine'ye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak. Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz. 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."

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Canan Kaftancıoğlu CHP Recep Tayyip Erdoğan AKP
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