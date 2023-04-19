AKP'den kopan Kürtlerin beklentileri: Diyarbakır'da seçim ne olacak?

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 12 milletvekili gönderecek olan Diyarbakır'da, siyasi partilerin adayları çalışmalarına başladı. 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin 9, Cumhur İttifakı'nın 3 milletvekili çıkardığı kentte, Millet İttifakı ise yüzde 7 oy oranında kalarak vekil çıkaramadı.

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre; anket sonuçlarında, AKP’den kopan Kürt seçmenin oy tercihleri, Yeşil Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana olduğu görüldü. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç, Diyarbakır’ın son yılların en ilginç seçimlerinden birisine sahne olacağı görüşünde. Genç’e göre bölgede, AKP’nin kaybettiği gücün önemli bir kısmı CHP’ye geçti ve Diyarbakır’ın bir CHP'liyi Meclis'e gönderme ihtimali var.

KÜRTLERİN BEKLENTİLERİ: ANA DİL MESELESİNDE REFORM, MERKEZİ HÜKÜMETE KATILMA...

Siyaset bilimci Cuma Çiçek'e göre, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek Kürtlerin talepleri; merkezi hükümete katılma, siyasal hakların genişlemesi, ana dil meselesinde reform, sınır ötesinde dostane tavır...

"Peki, Kılıçdaroğlu bu beklentileri karşılayabilir mi?" sorusuna Çiçek'in yanıtı, "Bu beklentiler, elbette yüksek beklentiler. Kemal Bey'in kısa vadede bu beklentilere cevap verebileceği noktasında çok da iyimser değilim" oldu.