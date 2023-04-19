Muharrem İnce 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusunu yanıtladı: Saygısızca buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusunu canlı yayında yanıtladı. İnce, bu soruyu "Saygısızca" olarak nitelendirdi.

Muharrem İnce 'Adaylıktan çekilecek misiniz?' sorusunu yanıtladı: Saygısızca buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Adaylıktan çekilecek misiniz? Sorusuna tepki gösterdi.

Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında, bilim insanlarıyla birlikte yaptığı çalışmalar sonucu öngörülerinin çıktığını ifade eden İnce, su krizinin terörden daha büyük ‘bela’ olduğunu söyledi.

İnce, ‘Adaylıktan çekilecek misiniz?” sorusu sorulunca tepki gösterdi.

İnce, şunları söyledi:

"Bu soruyu saygısızca buluyorum. Bunu ben saygısızlık olarak görüyorum, soru olarak almıyorum. Demokratik hakkımı kullanmayacak mıyım? İlkokul çocuğuna bile 4 seçenek sunuyorlar. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Neden çekileyim? Çekilince oylar oraya mı akacak? Siyaset ikna işi değil midir? Bunu çok sağlıksız bir yol olarak görüyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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