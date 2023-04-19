YSK'dan karar çıktı: Bu illerde oy kullanacak olanlar dikkat

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te hem genel seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacak.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı listelere son şeklini verdi ve bunu da YSK'ya sundu. Millet İttifakı içindeki CHP ve İYİ Parti bazı illerde fermuar sistemini uygulayacak ve ortak aday gösterecekler.

Diğer illerde ise CHP ve İYİ Parti seçimlerde kendi listeleriyle giriyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ise seçimlere CHP çatısı altından girecek.

CHP ile İYİ Parti'nin 16 ilde fermuar modelinde anlaşmasına yönelik başvuruları değerlendiren YSK ise çok dikkat çekici bir karar aldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında “Millet İttifakı” isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’dan görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını” belirtti.

YSK dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; Yüksek Seçim Kurulu, söz konusu 16 ilde “Millet İttifakı” adının kullanılamayacağına karar verdi.

Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresi yer almayacak.

Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.