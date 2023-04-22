Canan Kaftancıoğlu: Yasak olduğunu bile bile Erdoğan posterini devlet indirmiyorsa biz de asarız dedik ve astık

Yasak olmasına rağmen tarihi surlara cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın afişinin asılmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir hamle geldi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun surlara afişi asıldı.

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Canan Kaftancıoğlu: Yasak olduğunu bile bile Erdoğan posterini devlet indirmiyorsa biz de asarız dedik ve astık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasak olmasına rağmen posterinin tarihi surlara asılmasının ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri de asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erdoğan posterinin asılmasına tepki gösterdiği Twitter paylaşımının altına Yenişafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz "Hımmm" notuyla bir video paylaştı. Videoda tarihi surlara asılan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası posterlerinin asıldığı tarihi surlar yer aldı.

"HODRİ MEYDAN"

Karagöz'ün paylaşımına Kaftancıoğlu ise "Bence de hımmm! Mütekabiliyet deniyor buna.. Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer (yasa indirmeyi emrediyor) biz de asarız dedik ve astık. (Birini indiremediler şimdi görevlerini yaparlar ve tamamını indirirler belki) Ya da kendileri bilir. Hodri meydan!" yanıtını verdi. 

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