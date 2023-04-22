Devrimcilere idam cezası yağdıran hakim Memleket Partisi'nden aday oldu

Millet İttifakı kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listelerinden aday olarak gösterilmesini sert sözlerle eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, devrimcilere idam cezası yağdıran ağır ceza hakimini aday yaptığı ortaya çıktı.

Birgün'ün haberine göre, Ergin’in CHP listelerinden aday olarak gösterilmesi tartışmalarının ardından konuşan İnce, “Bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi? Bu kardeşiniz Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanı idi. Hem de nereye koymuşlar, Çankaya'ya. Utanmazlıkta zirve yapmışlar” ifadelerini kullanmıştı.

İDAM CEZASI YAĞDIRDI

İnce’nin aday olarak gösterdiği tartışmalı isim Mehmet Berber. Berber, Ankara İkinci Bölge, ikinci sıradan aday olarak gösterildi. Daha önce Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli olan Berber, 12 Eylül döneminde Devrimci Yol davasında onlarca sanığa defalarca kez idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verdi. Berber kariyeri boyunca çok sayıda 18 yaşından küçük devrimciye de neredeyse yaşları kadar cezalar verdi.

"BİLİNÇLİ OLARAK TERCİH EDİLDİ"

Devrimci Yol davasında Berber’in idam cezası verdiği isimler arasında yer alan Cahit Akçam, adaylığı değerlendirdi. Akçam, “Seçilip seçilemeyeceği hiç önemli değil. Önemli olan böyle bir insanın aday olarak gösterilmesidir. İttifakın dayattığı bir adaylık da değil, Sadullah Ergin gibi. O parti tarafından bilinçli olarak tercih edildi” dedi.

“ADAYLIĞI UTANÇ SEBEBİ”

“Berber, 12 Eylül mahkemelerinin vermekten imtina ettiği kararları verdi. Onların bile az cezalar verdiği sanıklara idam cezası verdi” diyen Akçam, Berber’in kararlarını şu sözlerle anlattı:

“İdam cezasının kaldırılmasına ramak kala bile bu cezaları yağdıran bir kişidir kendisi. Sanıklar ve avukatlarının uyarılarına uygun olarak dosyalar Yargıtay’a gittiğinde, dosyanın kapağını bile açılmadan iade ediliyordu zaten. Berber, 12 Eylül mahkemelerine rahmet okutacak şiddet sever yanını bu koşullarda da devam ettirdi ve mahkemede önemli evrakların kaybolduğunu bildirmemize rağmen bu kez müebbet hapis cezaları verdi. O cezalar da zaten zaman aşımı sınırındaydı. Bu isim, 12 Eylül’ü sürdürme konusunda özel bir misyon üstlenmiştir. Hukuk dışılık örneği ile tarihe geçmiştir. Bu gibi insanların merkez sol olma iddiasında olan bir partide aday olarak gösterilmesi, o parti adına da büyük bir utanç sebebidir.”

Kaynak: Gerçek Gündem