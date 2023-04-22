Aydınlık yazarı "AK Parti iktidar olamaz" dedi ve "Türkiye Vatan Partisi iktidarına doğru hızla gidiyor" diye yazdı

Aydınlık yazarı Hakan Topkurulu, “AKP neden artık iktidarda olamaz” başlıklı bir yazı kaleme alarak, Türkiye’nin Vatan Partisi iktidarına doğru hızla gittiğini söyledi.

Yazısında, AKP’nin emperyalist ülkeleri yanına alarak iktidarda kalmaya çalıştığını savunan Topkurulu, “ABD’nin her türlü güvenceyi vererek, sırf petrolü dolarla satması için “satın aldığı” Suud hakim sınıfları bile artık ABD’ye sırtını dönerken, kan düşmanı olan Şii-İran ile Sünni-Suudi Arabistan aralarındaki buzları eritirken, bizim hakim sınıflarımız ve onların temsilcileri hala ABD’den medet umarak iktidar olabileceklerini zannetmektedirler” diye yazdı.

“Seçimi kazanmakla, iktidar olmanın ayrı şeyler” olduğunu söyleyen Topkurulu, Türkiye’nin Vatan Partisi iktidarına doğru hızla gittiğini şöyle öne sürdü:

Türkiye’nin ufkunda “Bağımsız Türkiye” var. Bağımsız Türkiye’nin hiçbir yere diyet borcu olmayan iktidarlara ihtiyacı var. İktidar diyet borcu olmayanların olacak. Türkiye diyet borcu olmayan tek partisi Vatan Partisi iktidarına doğru hızla gitmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem